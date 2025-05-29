В Ответ на Жалобы Жителей: Росводоканал Оренбург Демонтирует Источник Запаха

Росводоканал Оренбург демонтировал два участка старого илопровода. Работы провели на иловых полях и городских очистных сооружениях. Это стало ответом на запросы надзорных органов и городского руководства.

Эти действия являются важным шагом. Они направлены на экологическое оздоровление Оренбурга и прилегающих территорий. Ранее жители близлежащих поселков часто жаловались на неприятные запахи от канализационных объектов.

Переход на Новые Технологии

Трубопровод для перекачки илового осадка вывели из эксплуатации. Это произошло еще в апреле 2024 года. С того же времени прекратился слив осадка на иловые поля.

Теперь утилизация илового осадка происходит иначе. Росводоканал Оренбург использует современный механический метод. Для этого на очистных сооружениях канализации работает новый цех мехобезвоживания. Полученный обезвоженный осадок, известный как кек, вывозят на специализированный полигон.

Ускоренное Обезвоживание Иловых Карт

Сергей Курильченко, начальник цеха очистных сооружений и канализационных сетей, прокомментировал ситуацию. «Мы постоянно контролируем естественное обезвоживание осадка на иловых полях», – пояснил он.

Чтобы ускорить процесс, в апреле и мае специалисты активно отводили воду. Это коснулось карт, переувлажненных после таяния снега. «Сегодня 18 иловых карт третьей очереди полностью обезвожены. На последней карте откачка воды продолжается. Мы планируем завершить эти работы в ближайшие дни», – добавил Курильченко.

Контроль Качества Воздуха

Кроме того, ведется постоянный мониторинг качества воздуха. Специалисты лабораторий предприятия и областной экологической службы ежедневно проводят замеры на иловых полях.

На данный момент превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Это касается санитарно-защитной зоны иловых полей, что свидетельствует об улучшении ситуации с экологическим оздоровлением Оренбурга.