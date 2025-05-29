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30 мая 2025 г.
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Девушка из Оренбурга засудила АвтоВАЗ: подробности дела

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В мае 2025 года стало известно о судебной победе жительницы Оренбурга над автогигантом АвтоВАЗ из-за некачественного автомобиля Lada Vesta SW, приобретённого в 2023 году за 1,72 млн рублей.

Суть проблемы

  • На автомобиль распространялась гарантия три года или 100 000 км пробега.

  • Вскоре после покупки у машины возникли серьёзные неисправности: перестали работать переключатель света фар, поворотники, дворники, система обогрева салона, а фары не выключались даже при отключённом зажигании.

  • В декабре 2023 года владелица обратилась в сервисный центр для гарантийного ремонта, но необходимые запчасти так и не были поставлены.

  • В итоге дилер предложил вернуть автомобиль и деньги, однако возврат средств задержали на 19 дней, что нарушило установленный законом 10-дневный срок возврата.

Судебное разбирательство

  • Женщина обратилась в суд, потребовав неустойку в размере 1% от стоимости автомобиля за каждый день просрочки возврата денег, а также компенсацию расходов на бензин и морального вреда.

  • Оренбургский районный суд частично удовлетворил иск, обязав АвтоВАЗ выплатить неустойку и компенсацию. Точный размер выплат не раскрывается в открытых источниках.

Значение случая

Этот случай стал показательным примером защиты прав потребителей на автомобильном рынке России. Суд признал ответственность производителя за несоблюдение гарантийных обязательств и нарушение сроков возврата средств при возврате некачественного товара.

Общественный резонанс

История получила широкий отклик в СМИ и социальных сетях, где пользователи обсуждают не только сам факт судебной победы, но и общее качество продукции АвтоВАЗа, а также проблемы с гарантийным обслуживанием.

Вывод

Жительница Оренбурга добилась через суд компенсации за некачественный автомобиль и нарушение сроков возврата денег, что стало очередным прецедентом в спорах между потребителями и автопроизводителями в России.

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