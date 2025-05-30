Определена предварительная дата Выборов Губернатора Оренбургской области

Жители Оренбургской области смогут избрать губернатора 14 сентября 2025 года. Комитет Законодательного Собрания рекомендовал эту дату для проведения Выборов Губернатора Оренбургской области.

Инициативу поддержали члены профильного комитета. Речь идет о комитете по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти.

Правовые основы назначения Выборов Губернатора Оренбургской области

Александр Куниловский, председатель комитета и вице-спикер Законодательного Собрания (ЗС), разъяснил процедуру. Он напомнил, что закон обязывает принимать решение о дате выборов. Это должно произойти не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Традиционно днем голосования на выборах губернатора является второе воскресенье сентября. В 2025 году это будет 14 сентября.

Рекомендация комитета и детали голосования

Таким образом, комитет направил рекомендацию Законодательному Собранию. Предлагается утвердить 14 сентября 2025 года как официальный день выборов.

Кроме того, Областная Избирательная комиссия позже определит количество дней для голосования. Куниловский подчеркнул: «На данный момент возможность дистанционного голосования на этих выборах не предусмотрена».