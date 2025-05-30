В Оренбургской области ужесточат контроль за автобусными перевозками: новые штрафы для нарушителей

Частные автобусные перевозчики в Оренбургской области вскоре столкнутся со штрафами. Новые меры коснутся нарушений расписания и выпуска избыточного транспорта на маршруты. Инициатива направлена на упорядочение автобусных перевозок в Оренбургской области.

Соответствующий законопроект уже внесен в Законодательное Собрание региона. Депутаты рассмотрят поправки к закону «Об административных правонарушениях в Оренбургской области» в июне.

Новые санкции за нарушения на маршрутах

Принятие поправок позволит штрафовать перевозчиков. Наказание последует за выпуск на линию большего числа автобусов, чем предусмотрено утвержденным расписанием.

Должностным лицам за это нарушение придется заплатить от 7 до 10 тысяч рублей. Юридическим лицам грозят взыскания от 20 до 30 тысяч рублей. Эти меры призваны повысить дисциплину операторов и обеспечить соблюдение установленных правил.

Другие основания для штрафов

Подобные санкции коснутся и других нарушений. Среди них – отказ передавать данные о местоположении транспорта в единую навигационную систему.

Также накажут за систематические простои. Неуведомление исполнительной власти, автовокзалов или автостанций об изменении тарифов тоже повлечет штраф.

Комплексные требования к перевозчикам

Законодатели подчеркивают: это не исчерпывающий перечень требований. Перевозчики также обязаны обеспечивать исправность кондиционеров и информационных табло в салонах.

Необходимо наличие работающего оборудования для безналичной оплаты проезда. Кроме того, автобусы должны быть приспособлены для перевозки пассажиров с инвалидностью.

Комитет Законодательного Собрания по законности, правопорядку и делам национальностей, общественных объединений и религиозных организаций уже рекомендовал законопроект к принятию.