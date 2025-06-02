Уральская Сталь вновь повышает зарплаты

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») с 1 июня 2025 года повышается заработная плата.

С целью мотивации и повышения вовлеченности работников генеральным директором УК «Уральская Сталь» Д.Г. Сафиным принято решение об индексации заработной платы всем металлургам комбината с 01.06.2025 на 5%.

На сегодня по уровню доходов сотрудников комбинат находится в числе российских лидеров горно-металлургической отрасли. Выплачиваются премии по итогам работы за год, за производственные результаты, за содействие рационализаторству и операционные улучшения. Система мотивации направлена на рост эффективности, качества и безопасности труда, является стимулом повышения мотивации работников к внедрению улучшений.

Кроме того, на предприятии действует один из лучших социальных пакетов в отрасли. Заботу о здоровье металлургов обеспечивают сильная собственная медицинская база, выделяются путевки на оздоровление и отдых, в том числе для их детей и ветеранов. Ежемесячно выплачиваются пособия пенсионерам комбината, а сотрудникам оказывается материальная помощь в сложных жизненных ситуациях и в связи с особыми датами.