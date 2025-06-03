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4 июня 2025 г.
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Уральская Сталь производит новую премиальную марку стали

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») разработала и производит листовой прокат из новой высокопрочной износостойкой стали HardUS 400.

Износостойкая высокопрочная сталь HardUS 400 обладает высокими прочностными свойствами, твердостью и стойкостью к истиранию. Среди её уникальных характеристик:

  • твердость 360 – 430 НВ
  • плоскостность не более 6 мм/м
  • УЗК 1 класс по ГОСТ 22727

Новотроицкие металлурги выпускают из неё листовой прокат толщиной 16-50 мм, шириной 1500-2000 мм, длиной 4500-12000 мм.

Премиальная продукция ориентирована на потребности машиностроителей в высокопрочном прокате для изготовления кузовов карьерных самосвалов, деталей ковшей экскаваторов и другого навесного оборудования крупной горнодобывающей техники. Новая сталь позволит повысить эксплуатационные характеристики техники, увеличить межремонтный период, повысив КТГ (коэффициент технической готовности оборудования).

В линейку новой высокопрочной стали также входит «WeldUS 690», где weld – сварка, US – Уральская Сталь, 690 – минимальный предел текучести в МПа. Потребители уже оценили оптимальное соотношение цены и качества уникальных марок стали Уральской Стали. При разработке новых марок стали новотроицкие металлурги учитывали накопленный многолетний опыт в производстве «высокопрочки», а также возможности мощного и уникального закалочного оборудования в листопрокатном цехе.

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