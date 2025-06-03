В Оренбурге открылась современная детская поликлиника после масштабной модернизации

На улице Рыбаковской в Оренбурге открылась новая детская поликлиника. Этот современный медицинский центр разместился в здании бывшей Областной детской больницы. Правительство региона передало это помещение Детской городской больнице Оренбурга в декабре 2023 года. Инициатива позволила создать здесь специализированный детский медицинский объект.

Ключевая роль Правительства региона

Капитальный ремонт первого этажа завершился открытием Детской поликлиники № 1. Эти работы стали частью проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Обновление помещений обошлось в более чем 21 миллион рублей.

Ранее поликлиника располагалась в здании XIX века. Оно являлось объектом культурного наследия. Это затрудняло проведение полноценного капитального ремонта. Поэтому переезд стал оптимальным решением.

Преобразованное пространство для юных пациентов

Теперь Детская поликлиника № 1 — это удобное, современное и привлекательное здание. Здесь успешно функционируют педиатрическое отделение, а также отделения медицинской реабилитации и функциональной диагностики.

Внутри здания организована интуитивно понятная навигация. Посетителей встречают новая мебель и современное медицинское оборудование. Комплекс оснащен охранной и пожарной сигнализацией. Для пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, предусмотрели отдельный вход и специальную зону обслуживания. Также в поликлинике функционирует открытая регистратура. Электронные табло информируют посетителей. Для удобства родителей с малышами оборудована специальная комната для колясок у входа.

Поликлиника может принимать до 150 пациентов за одну смену. Её педиатрическая служба обслуживает более 14 тысяч детей и подростков, прикрепленных к учреждению.

Расширение возможностей в рамках национального проекта

В торжественной церемонии открытия участвовал Андрей Шатилов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Оренбургской области. Он подчеркнул, что это учреждение стало очередным примером успешной реализации федеральной и региональной поддержки. С 2021 года в регионе отремонтировали уже 35 детских поликлиник. На 2025 год запланировано обновление ещё восьми объектов.

Открытие поликлиники соответствует целям регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Этот проект — часть Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Его ключевая задача — повысить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи. Это достигается благодаря укреплению материально-технической базы учреждений и решению проблемы кадрового дефицита.

Будущие перспективы

Второго этажа здания разместят дневной стационар с кабинетом эфферентных методов лечения. Третий этаж займет центр амбулаторной хирургии. Эти работы стартуют во второй половине 2025 года. Финансирование обеспечит Оренбургская детская городская больница.