Врио губернатора поздравил мусульман Оренбуржья с Курбан-байрамом

Евгений Солнцев отметил важность праздника

Евгений Солнцев, временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области, поздравил мусульман региона с праздником Курбан-байрам.

В своем обращении Солнцев назвал Курбан-байрам одним из главных праздников ислама. Он подчеркнул значимость благих дел, заботы о ближних и стремления к духовному совершенствованию в этот день.

Солнцев отметил, что праздник способствует утверждению в обществе идеалов добра, согласия и справедливости. По его словам, Курбан-байрам объединяет людей разных национальностей и вдохновляет на укрепление дружбы.

Вклад мусульманской общины в жизнь региона

Врио губернатора высоко оценил вклад мусульманской общины Оренбуржья. Он заявил, что община активно участвует в сохранении межнационального мира и культурного наследия.

Солнцев также упомянул роль мусульман в сбережении семейных ценностей, традиций и воспитании молодого поколения. «Мы вместе работаем на благо нашего региона и укрепляем многонациональное оренбургское общество», — говорится в поздравлении.

Евгений Солнцев пожелал мусульманам здоровья, счастья и благополучия. Он выразил надежду, что в их домах будут царить мир и согласие, а сердца наполнятся любовью и благодарностью.