Сабантуй в Оренбуржье соберет лидеров двух регионов

Раис Татарстана и врио губернатора Оренбургской области встретятся на традиционном празднике окончания полевых работ.

Праздник с участием первых лиц

7 июня Раис Республики Татарстан приедет в село Пономаревка Оренбургской области. Здесь пройдет региональное празднование Сабантуя.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев также посетит мероприятие. Встреча двух руководителей подчеркнет межрегиональное значение праздника.

График празднований по области

Сабантуй отмечают в разных районах Оренбургской области по отдельному календарю. Первые празднования прошли 31 мая в Гае и Татарской Каргале.

После Пономаревского района эстафету подхватят другие территории. 12 июня Сабантуй пройдет в Бугуруслане. Завершатся областные празднования 15 июня в Соль-Илецке.

Традиции древнего праздника

Сабантуй — древний праздник тюркских народов. Он посвящен окончанию полевых работ.

Празднование включает ярмарки и народные гуляния. Организаторы устраивают традиционные игры и состязания. Гостей ждут столы с обильными угощениями.

По традиции, Сабантуй объединяет людей всех возрастов и национальностей. Праздник укрепляет межкультурные связи между народами региона.