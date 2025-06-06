13 C
Оренбург
8 июня 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

Сабантуй в Оренбуржье соберет лидеров двух регионов

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Раис Татарстана и врио губернатора Оренбургской области встретятся на традиционном празднике окончания полевых работ.

Праздник с участием первых лиц

7 июня Раис Республики Татарстан приедет в село Пономаревка Оренбургской области. Здесь пройдет региональное празднование Сабантуя.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев также посетит мероприятие. Встреча двух руководителей подчеркнет межрегиональное значение праздника.

График празднований по области

Сабантуй отмечают в разных районах Оренбургской области по отдельному календарю. Первые празднования прошли 31 мая в Гае и Татарской Каргале.

После Пономаревского района эстафету подхватят другие территории. 12 июня Сабантуй пройдет в Бугуруслане. Завершатся областные празднования 15 июня в Соль-Илецке.

Традиции древнего праздника

Сабантуй — древний праздник тюркских народов. Он посвящен окончанию полевых работ.

Празднование включает ярмарки и народные гуляния. Организаторы устраивают традиционные игры и состязания. Гостей ждут столы с обильными угощениями.

По традиции, Сабантуй объединяет людей всех возрастов и национальностей. Праздник укрепляет межкультурные связи между народами региона.

Предыдущая новость
Врио губернатора поздравил мусульман Оренбуржья с Курбан-байрамом
Следующая новость
Предприятия Оренбуржья получили награды на форуме «Неделя российского ритейла»

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.