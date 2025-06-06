Предприятия Оренбуржья получили награды на форуме «Неделя российского ритейла»

Делегация из Оренбургской области приняла участие в XI форуме «Неделя российского ритейла». Мероприятие прошло в Москве и собрало ключевых игроков торговой отрасли страны.

Форум привлёк свыше 8000 участников. Эксперты обсудили ключевые тенденции отрасли, включая цифровизацию, кадровую политику и изменения в поведении потребителей.

Победители конкурса «Торговля России»

Одним из центральных событий форума стала церемония награждения. Победителей определяли в рамках конкурса «Торговля России», который организует Минпромторг РФ.

В этом году заявки подали 1370 компаний. От Оренбургской области участвовало 21 предприятие, шесть из которых получили награды. [требуется проверка: в исходном тексте указан 2025 год]

Список победителей от Оренбургской области

«Лучший розничный рынок»:

Продуктовый павильон «Север» (ООО «Прогресс»), г. Оренбург.

«Лучший магазин»:

«Кофейня Пекарня-Кондитерская 7» (ИП Тютюникова Е.А.), г. Новотроицк.

Магазин «Атлантида» (ИП Филатов В.В.), г. Орск.

«Лучшая фирменная сеть местного производителя»:

«Орский мясокомбинат» (ООО «Орский мясокомбинат»), г. Орск.

«Оренбургский пуховый платок» (АО «Сияние»), г. Оренбург.

Сеть универсамов «ГорТорг» (ООО «Горторг плюс 1»), г. Бузулук.

В заключение стоит отметить, что награды подтвердили соответствие оренбургских компаний высоким стандартам в сфере розничной торговли. Участие в форуме позволило региону представить свои достижения на федеральном уровне.