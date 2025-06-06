Предприятия Оренбуржья получили награды на форуме «Неделя российского ритейла»

Делегация из Оренбургской области приняла участие в XI форуме «Неделя российского ритейла». Мероприятие прошло в Москве и собрало ключевых игроков торговой отрасли страны.
Форум привлёк свыше 8000 участников. Эксперты обсудили ключевые тенденции отрасли, включая цифровизацию, кадровую политику и изменения в поведении потребителей.
Победители конкурса «Торговля России»
Одним из центральных событий форума стала церемония награждения. Победителей определяли в рамках конкурса «Торговля России», который организует Минпромторг РФ.
В этом году заявки подали 1370 компаний. От Оренбургской области участвовало 21 предприятие, шесть из которых получили награды. [требуется проверка: в исходном тексте указан 2025 год]
Список победителей от Оренбургской области
«Лучший розничный рынок»:
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Продуктовый павильон «Север» (ООО «Прогресс»), г. Оренбург.
«Лучший магазин»:
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«Кофейня Пекарня-Кондитерская 7» (ИП Тютюникова Е.А.), г. Новотроицк.
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Магазин «Атлантида» (ИП Филатов В.В.), г. Орск.
«Лучшая фирменная сеть местного производителя»:
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«Орский мясокомбинат» (ООО «Орский мясокомбинат»), г. Орск.
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«Оренбургский пуховый платок» (АО «Сияние»), г. Оренбург.
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Сеть универсамов «ГорТорг» (ООО «Горторг плюс 1»), г. Бузулук.
В заключение стоит отметить, что награды подтвердили соответствие оренбургских компаний высоким стандартам в сфере розничной торговли. Участие в форуме позволило региону представить свои достижения на федеральном уровне.