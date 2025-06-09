Комбинат «Уральская Сталь» подвел итоги природоохранной деятельности

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») традиционно подвел итоги природоохранной деятельности ко Всемирному Дню охраны окружающей среды. На реализацию мероприятий по обеспечению экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду в 2024 году предприятие направило почти 430 млн рублей. Средства пошли на охрану от техногенного воздействия атмосферы, водных объектов и обращение с отходами производства.

Экологическая политика Уральской Стали нацелена на поиск оптимальных решений по минимизации техногенного влияния на экосистему за счёт модернизации оборудования и внедрения современных технологий.

Масштабная деятельность осуществляется по охране атмосферного воздуха. Выполняются мероприятия по поддержанию в работоспособном состоянии улавливающих установок, реконструируются и устанавливаются новые фильтрационные системы. По данным управления экологического контроля и охраны окружающей среды Уральской Стали комбинат добивается ежегодного динамичного сокращения выбросов в атмосферу, за последнее десятилетие выбросы уменьшены на треть. Среди ключевых проектов этого направления:

снижение газования дверей коксовых батарей коксохимического производства уменьшило выбросы на 36%,

реконструкция газоочисток и систем аспирации электросталеплавильного цеха нацелена на снижение выбросов на 540 тонн в год.

Уральская Сталь имеет собственную аккредитованную лабораторию мониторинга окружающей среды. Своими силами осуществляется контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и качества воздуха в санитарно-защитной зоне комбината. За 2024 год лабораторией выполнено более 36 тысяч замеров. Выбросы предприятия в атмосферу стабильно ниже предельно-допустимых норм.

Более пятнадцати лет на Уральской Стали организован замкнутый бессточный цикл водоснабжения. Продолжаются работы по снижению уровня забора воды из реки Урал с целью максимального исключения потери воды при осуществлении технологических процессов. За последние 5 лет объем забора воды на нужды комбината сократился на 12,2%

Важная роль на комбинате отводится вопросам рационального использования ресурсов и эффективному обращению с отходами производства и потребления. Комплексный подход позволяет комбинату утилизировать до 1,5 млн тонн отходов производства, более 46% перерабатываются собственными силами, 52% передаются для использования сторонним организациям, 2% размещаются на собственном экобезопасном полигоне.

Пристальное внимание на предприятии уделяется совершенствованию системы экологического менеджмента в соответствии с Международным стандартом ИСО 14001, а также повышению уровня образования работников вопросам природоохранного законодательства и воспитанию экологической культуры. В 2024 году 200 руководителей и специалистов прошли обучение по вопросам охраны окружающей среды.

Минимизация воздействия на окружающую среду – ключевая составляющая производственной деятельности комбината. Он не только демонстрирует открытость реализуемых мероприятий, но и является инициатором улучшения экологической ситуации в регионе от проведения субботников, экологических круглых столов с участием представителей власти и предприятий, до ежегодных экологических акций по высадке деревьев и зарыблению местных водоемов.