Оренбургские медики получили награды премии «Медицинский Олимп Оренбуржья 2024»

10 июня в Оренбургской области прошла церемония награждения «Медицинский Олимп Оренбуржья 2024«. Врио губернатора региона Евгений Солнцев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и вручил премии лучшим из них. Это уже пятая церемония награждения, отмечающая вклад врачей в развитие здравоохранения.

Награждение премией «Медицинский Олимп Оренбуржья«

В этом году премия «Медицинский Олимп Оренбуржья 2024» включала номинации, отражающие различные аспекты работы медиков. Среди них: «Медики на службе Отечеству«, «Во имя жизни«, «Во имя здоровья защитников Родины«, «Военным медикам за самоотверженный труд«, «Рождение года«, «Спасение года«, «Специальная премия «Медицинский Олимп Оренбуржья»«, «Белый цвет«.

Солнцев подчеркнул героизм медицинских работников, работающих на передовой и в зоне СВО. «Многие из вас спасают наших ребят в зоне специальной военной операции», — отметил он. Он также поблагодарил ветеранов отрасли за их опыт и наставничество. Кроме того, Солнцев пообещал улучшить качество и доступность медицинской помощи в регионе, укрепить материально-техническую базу и создать комфортные условия для медиков и пациентов.

Поддержка здравоохранения в Оренбургской области

Правительство Оренбургской области планирует и дальше развивать систему здравоохранения. По словам Солнцева, регион продолжит реализацию национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья«. Благодаря федеральной поддержке обновляются медицинские учреждения и автопарк, закупается высокотехнологичное оборудование. В 2024 году капитально отремонтируют 103 объекта, а также построят 30 новых ФАПов и врачебных амбулаторий.

Врио губернатора вручил награды Виктории Колчиной, медицинской сестре Областного перинатального центра, и Александру Воронцову, майору медицинской службы Филиала №3 ФГБУ «426 Военный госпиталь».

Награды также вручили Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев, главный федеральный инспектор по Оренбургской области Владимир Бобров, Председатель РОО «Ветераны СВО Оренбуржья» Кирилл Санков и депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Бабин.