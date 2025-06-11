V Международный туристический форум «Путешествуй!» открылся на ВДНХ

Министр экономического развития посетил стенд Оренбургской области

В первый день работы форума стенд Оренбургской области посетил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Делегация региона представила ему ключевые туристические проекты.

Оренбургская область участвует в форуме в четвёртый раз. Стенд региона привлекает внимание посетителей оригинальной концепцией и насыщенной программой.

Концепция стенда «Влюбляем в степь»

Стенд Оренбургской области оформлен в рамках концепции «Влюбляем в степь». Он демонстрирует богатое природное и культурное наследие региона. Гости форума знакомятся с ландшафтами Оренбуржья: бескрайними степями, горными хребтами и сосновыми лесами. Кроме того, они могут погрузиться в атмосферу традиционных ремёсел.

Особый интерес вызывают фотозоны, помогающие прочувствовать дух и культуру Оренбуржья. На стенде также есть интерактивные площадки: игры для детей, презентации туристических маршрутов, в частности Национального туристского маршрута «Горизонты открытий».

Участие делегации Оренбургской области в деловой программе

В состав делегации от Оренбургской области вошли представители Центра развития туризма, Министерства экономического развития региона, включая исполняющего обязанности министра экономического развития Елену Здорову. Делегация участвует в деловой программе форума.

Одним из ключевых мероприятий стало пленарное заседание «Открывая Россию: Как путешествия меняют страну». В нём приняли участие представители власти, туристической отрасли и эксперты из России и стран-партнёров: Малайзии, Монголии, Республики Куба, Республики Венесуэла и других.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин обратился к участникам с приветственным словом. В онлайн-выступлении он подчеркнул важность развития внутреннего туризма для укрепления экономики и социальной стабильности. Михаил Мишустин отметил показатели 2024 года и озвучил планы на 2025 год — достижение 140 миллионов путешествий по России.

Значение участия в форуме «Путешествуй!»

Участие Оренбургской области в форуме «Путешествуй!» важно для развития туристической отрасли региона. Форум предоставляет платформу для диалога с властями, обмена опытом и продвижения туристического бренда Оренбуржья. Это способствует привлечению туристов, развитию инфраструктуры и созданию рабочих мест.