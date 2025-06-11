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Уральская Сталь определила победителей грантового конкурса «Хорошие дела»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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11 июня 2025 года, Новотроицк

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») подвел итоги очередного сезона грантового конкурса «Хорошие дела» и наградил победителей. Социально ориентированная программа – часть комплексной политики Уральской Стали, направленной на устойчивое развитие Новотроицка и повышение качества жизни горожан.

Грантовый конкурс при поддержке Уральской Стали проводится с 2016 года. За это время стал доброй традицией и продуктивной платформой реализации более 300 идей, полезных для города. Общий грантовый фонд конкурса этого года составляет 3 млн рублей. Сумма поддержки проектов-победителей – от 100 тыс. рублей для инициативных граждан, до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Чтобы помочь участникам проработать и успешно воплотить свои идеи, организаторы обеспечили экспертное сопровождение, обучающие программы и деловые встречи. Авторы проектов смогли прокачать свои навыки в социальном проектировании, познакомиться с современными инструментами реализации инициатив и получить рекомендации от профессионалов.

конкурс Хорошие дела
фото: пресс служба Уральской стали

Участниками конкурса были заявлены свыше 56 проектов. Из них все прошли техническую экспертизу и 23 прошли в финал. Среди отобранных проектов – инициативы в сферах образования, экологии, культуры, спорта и благоустройства. Победителями признаны и получили финансовую поддержку от Уральской Стали для реализации инициатив до конца года – 23 проекта:

  • Семейная гончарная мастерская «МАК» Екатерины Серовой,
  • Мирные дроны – Михаила Смолинского,
  • Фестиваль допобразования «Таланты Новотроицка» – «ЦРТДЮ» МАУДО,
  • У старости не старое лицо – «Совет ветеранов» Новотроицкая городская общественная организация,
  • Инклюзивная гончарная мастерская «Лепим счастье» – «Новотроицкий психоневрологический интернат» ГБУСО,
  • Раскрой свой мир – ты не один! – Центр адаптивного спорта им. Сергея Леонова,
  • Мастерская «УзорРучной» – «Город мастеров» АНО Центр развития рукоделия и ремёсел,
  • Наследие мастеров – ремесленный путь – Георгия Чинчаладзе,
  • Уголок уюта – «Джульбарс» АНО защиты животных,
  • Все на КВН! – Александра Халлика,
  • Популяризация пос. Новорудный через массовое мероприятие – Александра Столяра,
  • Пеший квест «80 секретов Новотроицка» – «АртИгра» АНО ДПОДМ,
  • ТехноМатематика – Анны Швалевой,
  • Ипповенция: путь к восстановлению – Конно-спортивный клуб «Ника»,
  • Фитодизайн «Уютный дом» – Анны Степановой,
  • Мамины косички – Юлии Уразбаевой,
  • Новые горизонты для всей семьи – «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» МАУ ДО,
  • Удивительное рядом – Кульзады Серикпаевой,
  • 80 лет – 80 деревьев: живое наследие нашей Победы – Евгении Степановой.
  • Тропа единства – Виктории Смирновой,
  • Здоровое поколение – Дениса Надршина,
  • Акция по художественному оформлению территории «Стена творчества» Новотроицкий строительный техникум,
  • Противопожарный отряд «Следопыт» в борьбе со стихией 2.0» – Александра Ковешникова.
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