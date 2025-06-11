Уральская Сталь определила победителей грантового конкурса «Хорошие дела»

11 июня 2025 года, Новотроицк

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») подвел итоги очередного сезона грантового конкурса «Хорошие дела» и наградил победителей. Социально ориентированная программа – часть комплексной политики Уральской Стали, направленной на устойчивое развитие Новотроицка и повышение качества жизни горожан.

Грантовый конкурс при поддержке Уральской Стали проводится с 2016 года. За это время стал доброй традицией и продуктивной платформой реализации более 300 идей, полезных для города. Общий грантовый фонд конкурса этого года составляет 3 млн рублей. Сумма поддержки проектов-победителей – от 100 тыс. рублей для инициативных граждан, до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Чтобы помочь участникам проработать и успешно воплотить свои идеи, организаторы обеспечили экспертное сопровождение, обучающие программы и деловые встречи. Авторы проектов смогли прокачать свои навыки в социальном проектировании, познакомиться с современными инструментами реализации инициатив и получить рекомендации от профессионалов.

Участниками конкурса были заявлены свыше 56 проектов. Из них все прошли техническую экспертизу и 23 прошли в финал. Среди отобранных проектов – инициативы в сферах образования, экологии, культуры, спорта и благоустройства. Победителями признаны и получили финансовую поддержку от Уральской Стали для реализации инициатив до конца года – 23 проекта: