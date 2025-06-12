Поздравление Управляющего директора АО «Уральская Сталь» с Днём России

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём России!
Наша Родина – это не просто великая страна с героической историей и щедрой душой. Это наш общий дом, согретый теплом миллионов сердец, скреплённый верой, добротой и силой духа многонационального народа.
Мы живём в краю невероятных возможностей, где каждая семья, каждое поколение вносит свой вклад в общее дело – чтобы Россия оставалась мирной, сильной и процветающей.
В этот праздник, который объединяет всех нас, от всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного тепла и радости. Пусть в каждом доме звучит смех детей, пусть рядом будут те, кто дорог, а в сердце живёт гордость за нашу землю – такую красивую, могучую и бесконечно родную!
С праздником! С Днём России!
Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв