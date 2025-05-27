На Уральской Стали выберут «Стальную королеву»

На Уральской Стали выберут «Стальную королеву»
фото: Уральская сталь

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») вновь запустил корпоративный конкурс красоты «Стальная королева».

После прошедшего кастинга в финале за титул первой красавицы предприятия будут соревноваться 8 из 52 девушек – представительниц структурных подразделений, дочерних предприятий и базовых учебных заведений Уральской Стали:

  • Специалист доменного цеха Наталья Ефанова
  • Ведущий специалист коммерческой дирекции Татьяна Ларионова
  • Студентка НФ НИТУ МИСИС Ирина Осадчук
  • Ведущий инженер УЭКиООС Ольга Павленко
  • Эксперт дирекции по развитию бизнес-системы Евгения Степанова
  • Машинист крана доменного цеха Анастасия Чертыковцева
  • Экономист дирекции по финансам и экономике Кристина Дунаева
  • Специалист по снабжению Уральского известняка Анастасия Шевякова

В течение двух месяцев подготовить оригинальные выступления участницам будут помогать хореографы, режиссеры, стилисты. В преддверии Дня металлурга на Гала-концерте в Ледовом дворце «Победа» конкурсантки покажут знания и умения в профессии, спорте, пении, танцах и сценическом искусстве.

Предыдущая новостьВ Оренбуржье Заработал Реестр Должников по Алиментам: Новые Меры Против Неплательщиков
Следующая новостьОренбуржье: Инфляция Впервые Замедляется на Фоне Крепкого Рубля

Похожие новостиНовости автора