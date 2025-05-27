На Уральской Стали выберут «Стальную королеву»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») вновь запустил корпоративный конкурс красоты «Стальная королева».

После прошедшего кастинга в финале за титул первой красавицы предприятия будут соревноваться 8 из 52 девушек – представительниц структурных подразделений, дочерних предприятий и базовых учебных заведений Уральской Стали:

Специалист доменного цеха Наталья Ефанова

Ведущий специалист коммерческой дирекции Татьяна Ларионова

Студентка НФ НИТУ МИСИС Ирина Осадчук

Ведущий инженер УЭКиООС Ольга Павленко

Эксперт дирекции по развитию бизнес-системы Евгения Степанова

Машинист крана доменного цеха Анастасия Чертыковцева

Экономист дирекции по финансам и экономике Кристина Дунаева

Специалист по снабжению Уральского известняка Анастасия Шевякова

В течение двух месяцев подготовить оригинальные выступления участницам будут помогать хореографы, режиссеры, стилисты. В преддверии Дня металлурга на Гала-концерте в Ледовом дворце «Победа» конкурсантки покажут знания и умения в профессии, спорте, пении, танцах и сценическом искусстве.