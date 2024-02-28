Оренбуржье: 257 населенных пунктов в ожидании «большой воды»

Оренбургская область готовится к непростому паводку. 257 населенных пунктов, 27 из которых регулярно подвергаются затоплению, находятся в зоне риска.

По данным противопаводковой комиссии, возглавляемой первым вице-губернатором Сергеем Балыкиным, этой весной ожидается большой объем воды. Запасы снега превышают средние показатели в 1,5 раза, а промерзание почвы оставляет желать лучшего.

Вскрытие рек прогнозируется в начале апреля. Водохранилища готовы к пропуску «большой воды», но особое внимание уделяется бесхозным гидротехническим сооружениям, которые могут представлять опасность.

Чтобы минимизировать риски подтопления, власти региона проводят ряд превентивных мер.

Ситуация находится на контроле правительства Оренбургской области.