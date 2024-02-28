Лето 2024 в Оренбурге: калейдоскоп возможностей для юных горожан

Оренбург, 28 февраля 2024 г. – Городская администрация Оренбурга сообщает о готовности к летнему сезону 2024 года. Для юных горожан будет организован широкий спектр возможностей для отдыха и оздоровления.
Загородные приключения:
- 15 загородных лагерей различной направленности:
- Муниципальные: «Чайка», «Юность», «Факел», «Восток-2», «Заря», «Полянка», «Чайка Протопоповская роща» – классика летнего отдыха с насыщенной программой, спортом, творчеством и новыми друзьями.
- Ведомственные: «Дубки», «Энергетик», «Авангард» – для тех, кто хочет совместить отдых с оздоровительными процедурами.
- Частные: «Берёзки», «Зарница» – для ценителей комфорта и авторских программ.
- Санатории: «Чайка», «Солнечный» – для детей, нуждающихся в укреплении здоровья.
- Некоммерческая организация: «Город детства» – для тех, кто ищет нестандартный и развивающий отдых.
Вместимость и цены:
- Более 15 000 детей смогут отдохнуть в загородных лагерях Оренбурга.
- Средняя стоимость путевки:
- 14 дней: 16 352 рубля (муниципальные лагеря)
- 21 день: 24 528 рублей (муниципальные лагеря)
- Стоимость путевок в частных (ведомственных) лагерях устанавливается самостоятельно.
Летние площадки и программы:
- 47 лагерей дневного пребывания на базе школ и учреждений дополнительного образования.
- Площадки кратковременного пребывания детей.
- Организованный отдых при учреждениях дополнительного образования, клубах по месту жительства, спортивных организациях, площадках библиотечной системы.
- Около 70 000 детей и подростков смогут принять участие в различных летних программах.
Преимущества летнего отдыха в Оренбурге:
- Разнообразие вариантов на любой вкус и бюджет.
- Возможность оздоровиться, обрести новых друзей, получить незабываемые впечатления.
- Яркие события, игры, конкурсы, мастер-классы и многое другое.