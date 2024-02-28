Лето 2024 в Оренбурге: калейдоскоп возможностей для юных горожан

Оренбург, 28 февраля 2024 г. – Городская администрация Оренбурга сообщает о готовности к летнему сезону 2024 года. Для юных горожан будет организован широкий спектр возможностей для отдыха и оздоровления.

Загородные приключения:

15 загородных лагерей различной направленности: Муниципальные: «Чайка», «Юность», «Факел», «Восток-2», «Заря», «Полянка», «Чайка Протопоповская роща» – классика летнего отдыха с насыщенной программой, спортом, творчеством и новыми друзьями. Ведомственные: «Дубки», «Энергетик», «Авангард» – для тех, кто хочет совместить отдых с оздоровительными процедурами. Частные: «Берёзки», «Зарница» – для ценителей комфорта и авторских программ. Санатории: «Чайка», «Солнечный» – для детей, нуждающихся в укреплении здоровья. Некоммерческая организация: «Город детства» – для тех, кто ищет нестандартный и развивающий отдых.

различной направленности:

Вместимость и цены:

Более 15 000 детей смогут отдохнуть в загородных лагерях Оренбурга.

смогут отдохнуть в загородных лагерях Оренбурга. Средняя стоимость путевки: 14 дней: 16 352 рубля (муниципальные лагеря) 21 день: 24 528 рублей (муниципальные лагеря) Стоимость путевок в частных (ведомственных) лагерях устанавливается самостоятельно.



Летние площадки и программы:

47 лагерей дневного пребывания на базе школ и учреждений дополнительного образования.

на базе школ и учреждений дополнительного образования. Площадки кратковременного пребывания детей.

Организованный отдых при учреждениях дополнительного образования, клубах по месту жительства, спортивных организациях, площадках библиотечной системы.

при учреждениях дополнительного образования, клубах по месту жительства, спортивных организациях, площадках библиотечной системы. Около 70 000 детей и подростков смогут принять участие в различных летних программах.

Преимущества летнего отдыха в Оренбурге: