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29 февраля 2024 г.
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Лето 2024 в Оренбурге: калейдоскоп возможностей для юных горожан

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Оренбург, 28 февраля 2024 г. – Городская администрация Оренбурга сообщает о готовности к летнему сезону 2024 года. Для юных горожан будет организован широкий спектр возможностей для отдыха и оздоровления.

Загородные приключения:

  • 15 загородных лагерей различной направленности:
    • Муниципальные: «Чайка», «Юность», «Факел», «Восток-2», «Заря», «Полянка», «Чайка Протопоповская роща» – классика летнего отдыха с насыщенной программой, спортом, творчеством и новыми друзьями.
    • Ведомственные: «Дубки», «Энергетик», «Авангард» – для тех, кто хочет совместить отдых с оздоровительными процедурами.
    • Частные: «Берёзки», «Зарница» – для ценителей комфорта и авторских программ.
    • Санатории: «Чайка», «Солнечный» – для детей, нуждающихся в укреплении здоровья.
    • Некоммерческая организация: «Город детства» – для тех, кто ищет нестандартный и развивающий отдых.

Вместимость и цены:

  • Более 15 000 детей смогут отдохнуть в загородных лагерях Оренбурга.
  • Средняя стоимость путевки:
    • 14 дней: 16 352 рубля (муниципальные лагеря)
    • 21 день: 24 528 рублей (муниципальные лагеря)
    • Стоимость путевок в частных (ведомственных) лагерях устанавливается самостоятельно.

Летние площадки и программы:

  • 47 лагерей дневного пребывания на базе школ и учреждений дополнительного образования.
  • Площадки кратковременного пребывания детей.
  • Организованный отдых при учреждениях дополнительного образования, клубах по месту жительства, спортивных организациях, площадках библиотечной системы.
  • Около 70 000 детей и подростков смогут принять участие в различных летних программах.

Преимущества летнего отдыха в Оренбурге:

  • Разнообразие вариантов на любой вкус и бюджет.
  • Возможность оздоровиться, обрести новых друзей, получить незабываемые впечатления.
  • Яркие события, игры, конкурсы, мастер-классы и многое другое.
ИсточникАдминистрация Оренбурга
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