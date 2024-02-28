Уральская Сталь отметит 69-ый день рождения

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») готовится отметить 69-летие, к которому приурочен ряд важных мероприятий.

4 марта состоится ежегодная прямая линия с руководством компании – «Уральская Сталь сегодня». К мероприятию очно и онлайн подключатся представители управляющей компании «Уральская Сталь», Загорского трубного завода, дочерних предприятий, а также студенты базовых учреждений – МИСИС, НПК и Сергиево-Посадского колледжа. В прямом эфире руководители расскажут о точках роста и планах компании, а также ответят на актуальные вопросы.

5 марта запланированы мероприятия, в которых помимо руководителей компании примут участие и представители власти. Комбинат посетит губернатор региона Денис Паслер и глава Новотроицка Денис Меньшиков. Вместе с генеральным директором управляющей компании «Уральская Сталь» Денисом Сафиным и директорами по направлениям они примут участие в торжественном запуске супермаркета чугуна в электросталеплавильном цехе. Этот один из крупнейших инвестпроектов компании нацелен на увеличение объемов производства стали.

В полдень состоится торжественное собрание коллектива по случаю 69-летия комбината и двухлетия работы в составе ГК «Уральская Сталь». Корпоративными наградами по номинациям будут отмечены передовики и ветераны предприятия.

В этот же день руководители региона, компании и города опробуют поездку на новом трамвае, приобретение которого, одного из 13-ти, стало возможным благодаря беспрецедентному вкладу Уральской Стали в бюджеты всех уровней. Ведь в 2023 году предприятие направило в казну более 13 млрд рублей. На новом транспорте представители делегации доедут до остановки Гагарина, где торжественно откроют памятный камень в честь начала строительства первого многоквартирного дома в рамах реализации жилищной корпоративной программы Уральской Стали.