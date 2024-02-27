Оренбургская область: инфляция берет курс на снижение

В январе 2024 года годовая инфляция в Оренбургской области начала сбавлять обороты, опустившись до 6,9% с 7,3% в декабре 2023 года. Примечательно, что темпы роста цен в регионе оказались ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,2%) и в целом по России (7,4%).

Овощной парадокс: огурцы набирают обороты, а помидоры сбавляют темп. В январе цены на огурцы снизились, а помидоры, хотя и продолжили дорожать, делали это значительно медленнее, чем в декабре.

Птицефабрика в помощь: яйца стабилизируют рынок. Возобновление работы одной из региональных птицефабрик увеличило предложение яиц на внутреннем рынке, что замедлило рост цен на этот продукт.

Автомобильный ажиотаж: новые иномарки бьют рекорды. Высокий спрос на фоне ограниченного ассортимента новых иностранных автомобилей привел к скачку цен. Вслед за этим вырос спрос и на подержанные иномарки, что также подтолкнуло их стоимость вверх.

Услуги: разнонаправленная динамика. С одной стороны, рост издержек провайдеров на обслуживание импортного оборудования обусловил ускорение темпов роста абонентской платы за доступ к сети интернет. С другой стороны, годовой рост цен на жилищно-коммунальные услуги замедлился. Это связано с более умеренным, чем в прошлом году, увеличением взносов на капитальный ремонт, а также со снижением тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Прогнозы Банка России: инфляция под контролем. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до 4–4,5% в 2024 году с дальнейшим выходом на уровень около 4%.

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