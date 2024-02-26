Оренбуржцам назвали «красные линии» ожидания медпомощи: что делать, если сроки нарушены?

В 2024 году Правительство РФ установило предельные сроки ожидания медпомощи, которые должны соблюдаться во всех регионах, включая Оренбургскую область. Знание этих «красных линий» поможет вам ориентироваться в системе здравоохранения и защищать свои права.

Сколько можно ждать приема врача?

Терапевт, участковый педиатр, врач общей практики: 24 часа с момента вызова.

24 часа с момента вызова. Узкие специалисты: 14 дней.

14 дней. При подозрении на онкозаболевание: 3 рабочих дня.

Сколько можно ждать исследований?

Первичная медико-санитарная помощь (диагностика): 14 рабочих дней.

14 рабочих дней. При подозрении на онкозаболевание: 7 рабочих дней.

Сколько можно ждать госпитализации?

Плановая: 14 дней.

14 дней. Онкологические больные: 7 дней.

Сколько можно ждать скорую помощь?

В городских и районных центрах: 20 минут.

20 минут. Дачные массивы и сельские населенные пункты: 30 минут.

30 минут. Прочие населенные пункты: 1 час.

Что делать, если сроки ожидания нарушены?

Обратитесь в свою страховую компанию. Контактный номер телефона указан на полисе ОМС.

Контактный номер телефона указан на полисе ОМС. Вы можете получить консультацию в контакт-центре Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области: 8 (800) 100-56-03.

Важно!

Сроки ожидания могут быть увеличены в особых случаях, например, при эпидемиях.

в особых случаях, например, при эпидемиях. При неотложной помощи время ожидания не должно превышать 2 часов.

время ожидания не должно превышать 2 часов. Вы можете бесплатно получить консультацию юриста по вопросам медпомощи в Фонде ОМС.

Будьте в курсе своих прав!

Дополнительная информация: