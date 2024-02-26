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27 февраля 2024 г.
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Оренбуржцам назвали «красные линии» ожидания медпомощи: что делать, если сроки нарушены?

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В 2024 году Правительство РФ установило предельные сроки ожидания медпомощи, которые должны соблюдаться во всех регионах, включая Оренбургскую область. Знание этих «красных линий» поможет вам ориентироваться в системе здравоохранения и защищать свои права.

Сколько можно ждать приема врача?

  • Терапевт, участковый педиатр, врач общей практики: 24 часа с момента вызова.
  • Узкие специалисты: 14 дней.
  • При подозрении на онкозаболевание: 3 рабочих дня.

Сколько можно ждать исследований?

  • Первичная медико-санитарная помощь (диагностика): 14 рабочих дней.
  • При подозрении на онкозаболевание: 7 рабочих дней.

Сколько можно ждать госпитализации?

  • Плановая: 14 дней.
  • Онкологические больные: 7 дней.

Сколько можно ждать скорую помощь?

  • В городских и районных центрах: 20 минут.
  • Дачные массивы и сельские населенные пункты: 30 минут.
  • Прочие населенные пункты: 1 час.

Что делать, если сроки ожидания нарушены?

  • Обратитесь в свою страховую компанию. Контактный номер телефона указан на полисе ОМС.
  • Вы можете получить консультацию в контакт-центре Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области: 8 (800) 100-56-03.

Важно!

  • Сроки ожидания могут быть увеличены в особых случаях, например, при эпидемиях.
  • При неотложной помощи время ожидания не должно превышать 2 часов.
  • Вы можете бесплатно получить консультацию юриста по вопросам медпомощи в Фонде ОМС.

Будьте в курсе своих прав!

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