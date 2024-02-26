Оренбуржцам назвали «красные линии» ожидания медпомощи: что делать, если сроки нарушены?

В 2024 году Правительство РФ установило предельные сроки ожидания медпомощи, которые должны соблюдаться во всех регионах, включая Оренбургскую область. Знание этих «красных линий» поможет вам ориентироваться в системе здравоохранения и защищать свои права.
Сколько можно ждать приема врача?
- Терапевт, участковый педиатр, врач общей практики: 24 часа с момента вызова.
- Узкие специалисты: 14 дней.
- При подозрении на онкозаболевание: 3 рабочих дня.
Сколько можно ждать исследований?
- Первичная медико-санитарная помощь (диагностика): 14 рабочих дней.
- При подозрении на онкозаболевание: 7 рабочих дней.
Сколько можно ждать госпитализации?
- Плановая: 14 дней.
- Онкологические больные: 7 дней.
Сколько можно ждать скорую помощь?
- В городских и районных центрах: 20 минут.
- Дачные массивы и сельские населенные пункты: 30 минут.
- Прочие населенные пункты: 1 час.
Что делать, если сроки ожидания нарушены?
- Обратитесь в свою страховую компанию. Контактный номер телефона указан на полисе ОМС.
- Вы можете получить консультацию в контакт-центре Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области: 8 (800) 100-56-03.
Важно!
- Сроки ожидания могут быть увеличены в особых случаях, например, при эпидемиях.
- При неотложной помощи время ожидания не должно превышать 2 часов.
- Вы можете бесплатно получить консультацию юриста по вопросам медпомощи в Фонде ОМС.
Будьте в курсе своих прав!
Дополнительная информация:
- Сайт Территориального фонда ОМС Оренбургской области: Оренбургский фонд ОМС
- Сайт Фонда обязательного медицинского страхования: Фонд ОМС