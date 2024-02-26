Волки в Оренбуржье: сезонное явление или повод для беспокойства?

В социальных сетях Оренбургской области участились сообщения о встречах жителей с волками. Очевидцы рассказывают о хищниках, замеченных вблизи сел Татарская Каргала, Абдулинского городского округа, а также в Сакмарском районе и даже в Оренбурге.
В региональном министерстве природных ресурсов прокомментировали эти сообщения, отметив, что появление диких животных в населенных пунктах в феврале – это нормальное явление.
Почему волки выходят к людям?
- Глубокий снег и наст ❄️ затрудняют охоту в естественной среде обитания, поэтому животные вынуждены искать пропитание в других местах.
- Свалки вблизи населенных пунктов привлекают диких зверей, как источник пищи.
- Здоровые волки всегда будут избегать ♀️ людей, но иногда их можно спутать с бродячими собаками .
Что делать, если вы встретили волка?
- Не паникуйте! ♀️
- Сохраняйте спокойствие и не делайте резких движений ♂️.
- Отойдите подальше ♀️♂️, не приближайтесь к животному.
- Сообщите о встрече ☎️ в управление охотничьего хозяйства: (3532) 78-66-59, 78-63-97, 78-63-41.
Специалисты напоминают:
- Встречи с волками в Оренбургской области не носят массового характера ♀️.
- Здоровый волк не представляет угрозы для человека ♂️, если не загнан в угол или не защищает детенышей.
- При встрече с волком необходимо вести себя спокойно и не провоцировать животное .
Следуя этим простым советам, вы сможете обезопасить себя и своих близких.