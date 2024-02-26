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27 февраля 2024 г.
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Волки в Оренбуржье: сезонное явление или повод для беспокойства?

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В социальных сетях Оренбургской области участились сообщения о встречах жителей с волками. Очевидцы рассказывают о хищниках, замеченных вблизи сел Татарская Каргала, Абдулинского городского округа, а также в Сакмарском районе и даже в Оренбурге.

В региональном министерстве природных ресурсов прокомментировали эти сообщения, отметив, что появление диких животных в населенных пунктах в феврале – это нормальное явление.

Почему волки выходят к людям?

  • Глубокий снег и наст ❄️ затрудняют охоту в естественной среде обитания, поэтому животные вынуждены искать пропитание в других местах.
  • Свалки вблизи населенных пунктов привлекают диких зверей, как источник пищи.
  • Здоровые волки всегда будут избегать ‍♀️ людей, но иногда их можно спутать с бродячими собаками .

Что делать, если вы встретили волка?

  • Не паникуйте! ‍♀️
  • Сохраняйте спокойствие и не делайте резких движений ‍♂️.
  • Отойдите подальше ‍♀️‍♂️, не приближайтесь к животному.
  • Сообщите о встрече ☎️ в управление охотничьего хозяйства: (3532) 78-66-59, 78-63-97, 78-63-41.

Специалисты напоминают:

  • Встречи с волками в Оренбургской области не носят массового характера ‍♀️.
  • Здоровый волк не представляет угрозы для человека ‍♂️, если не загнан в угол или не защищает детенышей.
  • При встрече с волком необходимо вести себя спокойно и не провоцировать животное .

Следуя этим простым советам, вы сможете обезопасить себя и своих близких.

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