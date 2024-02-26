Губернатор Денис Паслер представил стратегию развития города

26 февраля 2024 года, Орск – Под председательством губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в Орске состоялось выездное заседание регионального правительства, посвященное разработке стратегии развития города.

300-летний юбилей как точка отсчета:

В этом году Орск отмечает 300-летний юбилей. К этой знаменательной дате приурочена разработка комплексной программы развития города, которая станет катализатором его преобразования.

Стратегические цели:

Программа охватывает широкий спектр аспектов, включая социально-экономическое развитие, образование, преобразование городского пространства и укрепление кадрового потенциала.

Образовательный центр восточного Оренбуржья:

Особое внимание уделяется развитию системы образования. Орск позиционируется как образовательный центр для Гая, Новотроицка и Западного Казахстана.

Преодоление кадрового дефицита:

Одним из ключевых вопросов, поднятых на заседании, стала проблема дефицита кадров. Губернатор предложил комплекс мер по преобразованию предприятий и созданию новых рабочих мест с привлекательной заработной платой.

Синергия власти, бизнеса и общества:

В разработке стратегии принимают участие не только власти, но и представители бизнеса, общественных организаций и экспертного сообщества. Такой синергетический подход позволит создать план, учитывающий потребности всех заинтересованных сторон.

Новый Орск: амбициозные планы и реальные перспективы:

Стратегия развития Орска – это амбициозный план, но у города есть все шансы на его успешную реализацию. При поддержке государства, бизнеса и жителей Орск может стать современным, динамично развивающимся городом с высоким уровнем жизни.