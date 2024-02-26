Морозные дни: в школах Оренбуржья рекомендуют отменить очные занятия

В некоторых школах Оренбуржья из-за сильных морозов рекомендуется отменить очные занятия. Об этом сообщили представители местных органов образования.

Согласно рекомендациям, ученики начальных классов могут быть освобождены от занятий при температуре воздуха ниже -25 градусов Цельсия. Для учеников средних и старших классов этот порог составляет -28 градусов.

Однако, решение об отмене занятий принимается непосредственно руководством каждой школы, исходя из конкретных погодных условий и возможностей организации дистанционного обучения.

В случае отмены очных занятий, ученики будут продолжать обучение в онлайн-формате. Это позволит им не пропустить важные уроки и сохранить непрерывность образовательного процесса.

Важно отметить, что здоровье и безопасность детей являются приоритетом для образовательных учреждений. Поэтому, при принятии решения об отмене занятий, учитываются все факторы, включая погодные условия, возможности организации дистанционного обучения и доступность транспорта для учеников.

В Оренбуржье, где зимы часто бывают суровыми, такие меры принимаются для обеспечения комфорта и безопасности детей. Это позволяет избежать риска обморожения и других проблем, связанных с экстремальными погодными условиями.

В целом, отмена очных занятий в школах Оренбуржья из-за мороза является временной мерой, направленной на обеспечение безопасности и непрерывности образовательного процесса.