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25 февраля 2024 г.
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Денис Паслер поздравил оренбуржцев с Днём защитника Отечества

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В поздравлении главы Оренбургской области говорится:

– День защитника Отечества – праздник всех, кто защищал Родину, кто отстаивает интересы России в настоящее время, обеспечивает безопасность, свободу и независимость нашей страны.

Мы гордимся нашими героическими предками и всегда будем помнить тех, кто погиб, выполняя свой долг перед Родиной. Они сражались за страну, единство и суверенитет России.

Нынешнее поколение защитников Отечества с честью продолжает воинские традиции ради будущего наших детей. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов каждый день обеспечивают правопорядок и безопасность России.

Благодарю всех, кто сегодня на боевом посту. Спасибо за мужество, отвагу и уверенность, с которой мирное население смотрит в завтрашний день. Мы гордимся вами! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах на благо России! С праздником!

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