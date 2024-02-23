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25 февраля 2024 г.
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Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв поздравил оренбуржцев с Днём защитника Отечества

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества! Этот день давно уже вышел за границы праздника военнослужащих и стал поводом для чествования всех представителей сильного пола страны.

А потому не только символизирует доблесть ратного воинского труда, но и объединяет всех российских мужчин, сильных, ответственных, готовых без промедления встать на защиту интересов нашей Родины.

Уверен, что так будет всегда, наше Отечество в надежных мужских руках! Хочу искренне пожелать всем вам крепкого здоровья и долголетия, благополучия в личной жизни и успехов во всех начинаниях!

Управляющий директор Уральской Стали С.Г. Журавлёв

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