Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв поздравил оренбуржцев с Днём защитника Отечества

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества! Этот день давно уже вышел за границы праздника военнослужащих и стал поводом для чествования всех представителей сильного пола страны.

А потому не только символизирует доблесть ратного воинского труда, но и объединяет всех российских мужчин, сильных, ответственных, готовых без промедления встать на защиту интересов нашей Родины.

Уверен, что так будет всегда, наше Отечество в надежных мужских руках! Хочу искренне пожелать всем вам крепкого здоровья и долголетия, благополучия в личной жизни и успехов во всех начинаниях!

Управляющий директор Уральской Стали С.Г. Журавлёв