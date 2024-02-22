Оренбург готовится к морозным выходным: усиленное дежурство служб и борьба с гололедицей

В преддверии трехдневных выходных, которые по прогнозам синоптиков будут морозными, городские службы Оренбурга переходят на усиленный режим работы.

Глава города Сергей Салмин на оперативном совещании подчеркнул, что системам жизнеобеспечения Оренбурга необходимо уделить повышенное внимание.

Особое внимание уделено очистке:

магистралей и второстепенных улиц;

парков, скверов и общественных пространств;

дворовых территорий и пешеходных зон.

Задействована вся коммунальная техника:

более 1100 километров дорог очищены от снега и льда;

расширяются обочины магистралей;

расчищаются межквартальные проезды;

обрабатываются пешеходные зоны и тротуары антигололедными материалами.

С начала зимы на обработку территории города израсходовано 11 025 тонн соли.

Администрация Оренбурга:

провела разъяснительную работу с управляющими компаниями,

руководителями предприятий и организаций

о необходимости своевременной уборки снега и наледи на прилегающей территории.

Управляющие компании:

активно вывозят снег с придомовых территорий;

ежедневно в работах по уборке дворов, обработке песко-соляной смесью тропинок, тротуаров, козырьков подъездов заняты около тысячи дворников.

Сотрудники городского комитета:

контролируют вопрос уборки снега у торговых объектов;

проверки осуществляются, в том числе и по обращениям горожан.

Большинство крупных торговых центров и магазинов уже справились с поставленной задачей.

В Оренбурге также усилены меры безопасности:

все экстренные службы будут вести круглосуточное дежурство;

на особом контроле соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности на всех важных объектах;

ответственные лица всех структур комплекса городского хозяйства, а также оперативный и ремонтный персонал будут находиться на круглосуточном дежурстве.

Городские службы готовы к морозным выходным и сделают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и безопасность оренбуржцев.