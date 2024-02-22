ОЭЗ «Оренбуржье» бьет рекорды: план выполнен досрочно, подана заявка на расширение

Оренбургская область, 22 февраля 2024 г. – Команда управляющей компании ОЭЗ «Оренбуржье» совместно с экономическим блоком правительства региона подготовила пакет документов для расширения территории особой экономической зоны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
В два раза больше возможностей:
Пакет документов, который сейчас находится на рассмотрении в Министерстве экономического развития РФ, представляет собой сборник аналитики и расчетов на двух тысячах страниц. Планируется, что площадь ОЭЗ в Оренбурге будет увеличена вдвое. После одобрения заявки общая площадь экономической зоны, включая Орск, составит 950 гектаров.
Успешный старт:
Особая экономическая зона «Оренбуржье» была создана в сентябре 2021 года. Изначально предполагалось, что первый резидент начнет работу в начале 2024 года, а к 2030 году здесь будет 16 резидентов, объем инвестиций составит 15,6 млрд рублей. Однако первый резидент начал работу уже 12 октября 2023 года, а на сегодняшний день Управляющая компания ОЭЗ «Оренбуржье» привлекла инвестиций в 2,5 раза больше, чем планировалось – порядка 38,3 млрд рублей.
План досрочно выполнен:
План работы по запуску проекта, рассчитанный до 2030 года, выполнен за два года. Изначально планку по объему инвестиций планировали достичь за 8 лет, но уже сейчас решение о локализации своих производств приняли 13 предприятий.
Входит в топ-10:
В настоящий момент ОЭЗ «Оренбуржье» входит в топ-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности экономических зон. Оценку эффективности работы проводит федеральное министерство экономического развития совместно с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России.
Расширение – новые возможности:
«Расширение территории ОЭЗ «Оренбуржье» позволит привлечь еще больше инвестиций в регион, создать новые рабочие места и повысить его экономический потенциал», — отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Уникальные преимущества:
ОЭЗ «Оренбуржье» предлагает резидентам ряд преференций, среди которых:
- Нулевая ставка налога на имущество, транспортный и земельный налоги.
- Таможенные пошлины и таможенный НДС – 0%.
- Налог на прибыль – 2%.
- Готовая инфраструктура: подъездные пути, сети электро-, газо- и водоснабжения, очистные сооружения.
- Поддержка со стороны государства.
ОЭЗ «Оренбуржье» — это:
- Привлекательная площадка для инвестиций.
- Готовая инфраструктура для бизнеса.
- Выгодные условия для резидентов.
- Стабильный рост и развитие.
Контакты:
Сайт: https://orensez.ru/
Телефон: +7 (3532) 44-24-55