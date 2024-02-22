Оренбург в ледяном плену: гололед на федеральном канале и «хозяйственная импотенция» властей

Оренбургские дороги, скованные льдом, стали сюжетом федерального метеорологического выпуска на канале «Россия24».

В телесюжете, посвященном оттепелям и гололедным явлениям на Русской равнине, особое внимание было уделено Оренбургу.

Жители города вынуждены передвигаться по ледяным тротуарам, рискуя получить травмы, а животные падают на скользких улицах.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер резко раскритиковал работу администрации города по уборке наледи, назвав ее «хозяйственной импотенцией».

На встрече с главой Новотроицка Денисом Меньшиковым, который заявил, что все работы по уборке снега и наледи выполнены, губернатор задал резонный вопрос: «А почему тогда люди жалуются?»

Ситуация с гололедом в Оренбурге приобрела резонансный характер, выйдя за пределы региона и став достоянием общественности.

Неспособность властей обеспечить безопасность жителей на дорогах и тротуарах вызывает справедливое негодование горожан.