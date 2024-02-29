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2 марта 2024 г.
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Как оренбургские автосалоны «Версаль», «Монреаль» и «Компас» обманывали покупателей?

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Оренбург 29 февраля 2024 года. В Оренбурге пресечена деятельность автосалонов «Версаль», «Монреаль» и «Компас», которые на протяжении длительного времени обманывали покупателей, искусственно завышая цены на автомобили.

Схема обмана была проста: в СМИ размещались объявления о продаже авто по заниженным ценам. Привлеченные потенциальные покупатели по приезду в салон встречались с «выгодными» предложениями. Однако дьявол, как водится, крылся в деталях: договор купли-продажи содержал скрытые условия, увеличивающие итоговую стоимость машины в два раза.

Отказ от покупки также был чреват неприятностями: сотрудники автосалона угрожали не вернуть первоначальный взнос и подать в суд. Неподкованные юридически люди верили и подписывались на кабальные условия.

В результате один из покупателей приобрел подержанный автомобиль по цене нового, оформив кредит на недостающую сумму.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководства и сотрудников «Версаля». Расследование продолжается, устанавливаются личности пострадавших от действий других автосалонов — «Монреаль» и «Компас».

Всех, кто пострадал от действий данных автосалонов, просят обратиться по телефону 79-11-08.

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