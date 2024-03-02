Оренбургский перинатальный центр: год прорывов и спасенных жизней

12 малышей с экстремально низкой массой тела, 25%-ное снижение абортов и мобильное приложение для беременных – таковы итоги 2023 года в Оренбургском клиническом перинатальном центре (ОКПЦ).

На расширенном заседании медицинского совета, которое прошло под председательством главы минздрава Татьяны Савиновой, главный врач ОКПЦ Андрей Грудкин подвел итоги работы за минувший год.

В 2023 году в перинатальном центре на свет появилось 4 623 ребёнка, из них около 200 – недоношенные. Особой гордостью ОКПЦ стало спасение 12 новорожденных с экстремально низкой массой тела, менее 1 кг.

Врачи центра также провели 7 251 гинекологическую операцию.

Одним из главных достижений года стало снижение числа абортов на 25% по сравнению с 2022 годом. Этому во многом способствовало доабортное консультирование, которое проводится в ОКПЦ.

Еще одним прорывом года стало мобильное приложение для мониторинга беременных. В настоящее время его охват составляет около 50% от общего числа беременных.

В числе задач на 2024 год Андрей Грудкин назвал:

Оказание качественной медицинской помощи населению

Недопущение роста перинатальных потерь

Развитие мобильного приложения для беременных

Адресное взаимодействие с будущими мамами по вопросам сохранения беременности

Актуализация работы по сертификации качества и безопасной медицинской деятельности

Внедрение системы качества

Татьяна Савинова высоко оценила работу ОКПЦ, отметив его достижения в области спасения недоношенных детей, снижения числа абортов и внедрения инновационных технологий.

Оренбургский перинатальный центр – это пример того, как слаженная работа команды профессионалов может привести к впечатляющим результатам.