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3 марта 2024 г.
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Оренбургский перинатальный центр: год прорывов и спасенных жизней

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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12 малышей с экстремально низкой массой тела, 25%-ное снижение абортов и мобильное приложение для беременных – таковы итоги 2023 года в Оренбургском клиническом перинатальном центре (ОКПЦ).

На расширенном заседании медицинского совета, которое прошло под председательством главы минздрава Татьяны Савиновой, главный врач ОКПЦ Андрей Грудкин подвел итоги работы за минувший год.

В 2023 году в перинатальном центре на свет появилось 4 623 ребёнка, из них около 200 – недоношенные. Особой гордостью ОКПЦ стало спасение 12 новорожденных с экстремально низкой массой тела, менее 1 кг.

Врачи центра также провели 7 251 гинекологическую операцию.

Одним из главных достижений года стало снижение числа абортов на 25% по сравнению с 2022 годом. Этому во многом способствовало доабортное консультирование, которое проводится в ОКПЦ.

Еще одним прорывом года стало мобильное приложение для мониторинга беременных. В настоящее время его охват составляет около 50% от общего числа беременных.

В числе задач на 2024 год Андрей Грудкин назвал:

  • Оказание качественной медицинской помощи населению
  • Недопущение роста перинатальных потерь
  • Развитие мобильного приложения для беременных
  • Адресное взаимодействие с будущими мамами по вопросам сохранения беременности
  • Актуализация работы по сертификации качества и безопасной медицинской деятельности
  • Внедрение системы качества

Татьяна Савинова высоко оценила работу ОКПЦ, отметив его достижения в области спасения недоношенных детей, снижения числа абортов и внедрения инновационных технологий.

Оренбургский перинатальный центр – это пример того, как слаженная работа команды профессионалов может привести к впечатляющим результатам.

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