Оренбургский Транспорт: Сервис Онлайн-Отслеживания Автобусов Для Удобства Горожан

Оренбург открыл новую эру удобства в городском транспорте! Теперь жители могут находить нужные им автобусы и следить за их движением в реальном времени, используя Яндекс.Карты. Эта информация была подтверждена официальными лицами города.

С 1 июля, в Оренбурге стартовало введение обновлённой транспортной системы. С изменениями пришли новые маршруты и номера автобусов, что стало некоторой проблемой для привыкших к старой системе горожан. В связи с этим многие оренбуржцы столкнулись с трудностями, посадившись в автобусы, везущие их не туда, куда они планировали, или пропуская необходимый транспорт, ждущие его с привыкшим номером.

В связи с этими трудностями, «Оренбургские пассажирские перевозки» начали использовать Яндекс.Карты, чтобы помочь горожанам ориентироваться с новыми маршрутами, начиная с 1 июля. Несмотря на то, что на данный момент не все автобусы отображаются на картах, этот вопрос решается постепенно, и информация о маршрутах постоянно обновляется, как подчеркнул первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.

Следует отметить, что возможность отслеживания транспорта уже была доступна ранее, однако она ограничивалась только троллейбусами и некоторыми автобусами.

Пользуясь разделом «Транспорт» в Яндекс.Картах, оренбуржцы могут узнать расписание и просмотреть схему маршрута. Для отслеживания движения автобусов достаточно выбрать на карте интересующую остановку, после чего появится информация о транспорте, останавливающемся на данной точке, а также предполагаемое время его прибытия.