Трагедия в Оренбурге: Очевидец описывает шокирующие подробности гибели 8-летнего ребенка на теплотрассе

Вечером 29 июня, на проспекте Гагарина в Оренбурге, наступила трагедия. Смерть 8-летней девочки произошла на теплотрассе, и у нас есть первые подробности от свидетеля этого ужасающего события.

По словам свидетельницы, девочка, вероятно, школьница, прибыла на место происшествия вместе с мужчиной. Они решили спрыгнуть с бетонной стены, которая, к сожалению, обрушилась и придавила девочку, как сообщает новостное агентство РИА 56.

Свидетельница, проживающая в общежитии на Гагарина 3, рассказала, что услышала сильный грохот и крики людей, когда на девочку упала бетонная плита. Этот ужасающий звук был настолько сильным, что полы дрожали даже на пятом этаже.

По словам женщины, на месте происшествия обычно отдыхают люди, иногда даже употребляют алкоголь. Конкретные детали произошедшего она не смогла привести, поскольку всё, что она услышала, был грохот и крики людей. Спасатели были вызваны немедленно, однако им потребовалось около 10 минут, чтобы добраться до места. К сожалению, девочка уже не подавала признаки жизни через 3-5 минут после ЧП.

Следователи, сотрудники полиции и криминалисты работают на месте происшествия.

Как подтверждают в Следственном комитете региона, в связи с трагической гибелью малолетнего ребенка в Оренбурге было возбуждено уголовное дело.