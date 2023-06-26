Уральская Сталь приглашает в свою команду профессионалов

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) приняла участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства.

В рамках двухдневного мероприятия на базе новотроицкого Центра занятости населения специалисты комбината представили вакансии и провели собеседования с желающими присоединиться к команде металлургов, рассказали о социальном пакете и заработной плате на предприятии.

Уральская Сталь растет и развивается, и, в связи с запуском новых мощностей и расширением производства, приглашает сотрудников. Сегодня здесь вакантны более 60 специальностей. Рабочие и специалисты требуются на аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства, в службы по ремонту механического и электроэнергетического оборудования, а также помощники и машинисты тепловоза, машинисты крана.

Уральская Сталь гарантирует официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Размер средней заработной платы металлургов более 70 тысяч рублей, что выше аналогичного показателя по региону. Ежегодно она повышается на 10%, ежемесячно стабильно выплачивается с авансом дважды в месяц.

Рассказав о вакансиях и специфике работы в подразделениях, специалисты отметили, что меры социальной поддержки для работников Уральской Стали обширны. Социальный пакет на комбинате является одним из самых наполненных среди предприятий отрасли и региона. Среди мер поддержки – широкий спектр корпоративных программ, предусматривающих оказание материальной помощи и социальной поддержки работникам и ветеранам производства, питание на льготных условиях, абонементы в бассейн и Ледовый дворец, возможность поправить здоровье в местной здравнице и санаториях Краснодарского края и многое другое.

Под руководством опытных наставников новички быстро осваивают тонкости на рабочих местах. Для тех, кто хочет большего, есть возможность увеличить свой доход. Например, участвовать в программе рацпредложений «Фабрика идей» или осваивать смежные профессии, брать на себя дополнительные обязанности. А можно двигаться по карьерной лестнице, получая при поддержке комбината высшее профильное образование. На предприятии действует разветвлённая программа повышения образовательного уровня. Возможно работать и учиться заочно, например, в НФ НИТУ МИСИС. В случае успешного освоения программы комбинат компенсирует до половины стоимости обучения.

Узнать подробности о вакансиях и трудоустройстве на Уральскую Сталь все желающие могут в рабочее время по телефону 8 (3537) 666-999 или обратиться по адресу Новотроицк, Заводская 1, кабинет №100.