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30 июня 2023 г.

Исполняющий обязанности директора «Уральской Стали» Александр Бедринов поздравил оренбуржцев с днем молодёжи

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Редакция Орен.Ру
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Дорогие юноши и девушки!

Поздравляю вас с Днём молодёжи – праздником оптимизма и юности, уверенности и самостоятельности.

Время летит, и именно вы — молодые — вскоре примите на себя всю ответственность за нашу страну, ее дальнейшее развитие.
Уверенности в завтрашнем дне вам прибавят достижения в учебе, спорте, творчестве, культуре и выбранной профессии.

Мы гордимся вашими отличным выступлениями на соревнованиях, достижениями в творчестве, победами на олимпиадах. Не останавливайтесь на достигнутом, уверенно идите вперед!

Пусть ваши золотые годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися, а мы постараемся создать необходимые условия для вашего развития и претворения самых амбициозных планов. И пусть прекрасное ощущение молодости, когда всё по плечу, сохраниться на всю жизнь!

Желаю всему молодому поколению неиссякаемой энергии и смелых дерзаний, верных друзей и большой любви, крепкого здоровья и благополучия!

И.о. управляющего директора Уральской Стали Александр Бедринов

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