При поддержке Уральской Стали в Новотроицке прошел спортивный праздник #ВСЕНАСПОРТ.фест

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводомвходит в единый металлургический холдинг) совместно с АНО «Центр развития и популяризации спорта» провели в Новотроицке спортивный фестиваль. Яркий праздник объединил более тысячи участников и зрителей.

«Мероприятие организовано Уральской Сталью к важнейшему для всех новотройчан Дню города. Это наш общий один на всех день рождения, который мы отмечаем в новом классном формате спортивно-развлекательного фестиваля. Подобные яркие события позволяют не только укреплять нашу команду, но и вовлекать, давать заряд позитивной энергии всем жителям города, которых мы тоже считаем своей большой семьёй», – отметил и.о. управляющего директора Уральской Стали Александр Бедринов.

«Фестивали #ВСЕНАСПОРТ.рф стали доброй традицией в Новотроицке и очень полюбились профессионалам и любителям спорта. Такие мероприятия дают возможность проявить себя, попробовать новые виды спорта и пополнить коллекцию наград каждому, независимо от возраста, пола, уровня достатка и физической подготовленности», – сказал руководитель проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф, директор АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» Максим Можилов.

В городском парке развернулись состязания по 10 видам спорта. Жители и гости соревновались в армрестлинге, воркауте, пауэрлифтинге, стритболе, дартсе, гиревом спорте. Также выполняли нормативы комплекса ВФСК ГТО и принимали участие в мастер-классах. Команды атлетов проверили свою физическую подготовленность в ходе турнира «Уличная атлетика». Участники с особыми возможностями здоровья пробовали себя в настольных играх Фанаты уличного спорта демонстрировали чудеса владения телом в тандеме с велосипедами BMX, скейтбордами и самокатами. Каждый спортсмен стремился к победе, выкладывался по максимуму. Зрители, наблюдая за борьбой, поддерживали и подбадривали участников. Победители и призеры состязаний были награждены призовыми медалями и дипломами.

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Главная сцена также приковывала внимание – с потрясающими номерами выступили атлеты мирового уровня. Свое мастерство показали настоящие белгородские силачи из Богатырского клуба «ЭРА». Призер шоу «Я могу» на первом канале, обладатель рекорда России «пролаз в предмет диаметром 26,5 см» Анвар Зорин впечатлил своим гибким телом. 19-кратная чемпионка России, 6-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы, рекордсменка России и мира по жонглированию гирями, тренер сборной страны по жонглированию Оксана Никифор и чемпион России, призер кубка мира, многократный призер чемпионатов

России Александр Семёнов обращались с тяжелыми гирями словно с теннисными мячиками. А многократные чемпионы России по джампингу, призеры в соревнованиях по батутному фристайлу, участники международных фестивалей коллектив «Jump Performance» продемонстрировали уникальное акробатическое шоу.

«Впечатления – только положительные! От организации, от участников. Большое спасибо Уральской Стали и проекту #ВСЕНАСПОРТ.рф за новый модный формат празднования Дня города, за объединение, вовлечение людей в спорт – не только сотрудников, но и горожан. Тренд поддерживают и другие новотроицкие предприятия. Надеюсь, их круг будет расширяться», – подчеркнул глава Новотроицка Денис Меньшиков.