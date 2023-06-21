Ирина Забияка, Солистка Группы «Чили», Уникально Использует Волшебство Бузулукского Бора для Нового Клипа

Светлая звезда отечественной эстрады, обаятельная Ирина Забияка, солистка популярной группы «Чили», вместе со своим супругом Славой Бойковым, талантливым композитором и саунд-продюсером, проникли в живописные уголки Оренбургской области. Они выбрали вдохновляющую среду национального парка «Бузулукский бор» в качестве декораций для съемок их нового клипа.

Этот трек, а также сопутствующий ему клип, записанный среди бесконечной зелени бора, будут представлены широкой публике весной 2024 года. Кроме усердной работы над проектом, артистка, музыканты и съемочная группа также нашли время для заслуженного отдыха в местном санатории.

Безусловно, новый проект Ирины Забияка и ее команды, вдохновленный красотой Бузулукского бора, будет прекрасным дополнением к музыкальной сцене и представит нам интересное сочетание природы и музыки.