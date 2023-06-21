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22 июня 2023 г.

Ирина Забияка, Солистка Группы «Чили», Уникально Использует Волшебство Бузулукского Бора для Нового Клипа

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Редакция Орен.Ру
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Светлая звезда отечественной эстрады, обаятельная Ирина Забияка, солистка популярной группы «Чили», вместе со своим супругом Славой Бойковым, талантливым композитором и саунд-продюсером, проникли в живописные уголки Оренбургской области. Они выбрали вдохновляющую среду национального парка «Бузулукский бор» в качестве декораций для съемок их нового клипа.

Этот трек, а также сопутствующий ему клип, записанный среди бесконечной зелени бора, будут представлены широкой публике весной 2024 года. Кроме усердной работы над проектом, артистка, музыканты и съемочная группа также нашли время для заслуженного отдыха в местном санатории.

Безусловно, новый проект Ирины Забияка и ее команды, вдохновленный красотой Бузулукского бора, будет прекрасным дополнением к музыкальной сцене и представит нам интересное сочетание природы и музыки.

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