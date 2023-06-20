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20 июня 2023 г.

Пожар в Оренбурге: Семья Столкнулась с Огнем и Социальными Трудностями

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Редакция Орен.Ру
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В центре Оренбурга, в тихом жилом районе, 19 июня 2023 года, тяжелое испытание обрушилось на многодетную семью. Огни пожара полностью охватили их квартиру в старом трехэтажном здании на улице Ленинской. Жители дома столкнулись с чрезвычайной ситуацией, которая потребовала быстрого и грамотного реагирования спасателей.

Огонь, бушующий в квартире и на чердаке, оставил некоторых жителей без выхода. Благодаря своей преданности и профессионализму, сотрудники ГУ МЧС успешно эвакуировали людей с помощью пожарных лестниц. В то же время, другие жители смогли самостоятельно покинуть свои квартиры.

Оперативная работа спасателей заняла около двух часов. При этом, никто из жителей не получил серьезных травм, а тяжелые потери были предотвращены. Однако теперь многие из них не могут вернуться домой: в процессе тушения пожара, ряд квартир оказались затоплены. В этом чрезвычайном положении, администрация города приняла на себя ответственность за размещение эвакуированных жителей в кризисных центрах.

Среди общего потрясения и беспокойства, вину за произошедшее многие склонны возложить на семью, которой принадлежала сгоревшая квартира. Жители рассказывают о сложной жизни этой семьи: о матери, которая работала, но злоупотребляла алкоголем, и о деде, который в момент пожара находился в доме с внуком и часто пил. Трагическим образом, когда огонь разгорелся, он находился в состоянии опьянения, но, благодаря чуду, смог вовремя спастись вместе с внуком.

Вслед за этим, была раскрыта еще одна горькая истина. Как сообщает orenburg.kp.ru, двое других детей из этой семьи находятся в приюте, отправленные туда по собственному желанию матери. Сейчас, вместе с органами опеки и попечительства, они определяют судьбу третьего ребенка.

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