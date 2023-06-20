Уральская Сталь подарит выступления силачей и акробатов участникам #ВСЕНАСПОРТ.фест

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подготовила сюрпризы для зрителей и участников #ВСЕНАСПОРТ.фест. День города для новотройчан обещает быть спортивным и запомнится выступлениями силачей и акробатов.

#ВСЕНАСПОРТ.фест состоится 24 июня в Городском парке. В течение всего дня участники фестиваля будут состязаться в турнирах по различным видам спорта, посещать мастер-классы, а также наслаждаться неповторимыми шоу от приглашенных гостей.

На главной сцене праздника выступят силачи из Белгородского Богатырского клуба «ЭРА». Они покажут экстремальное силовое шоу, в котором будут ломать гвозди, разрывать грелки, скручивать сковородки и даже поднимать человека зубами! Они покорят женские сердца, а мужчин вдохновят на силовые занятия!

Программу продолжит артист оригинального экстремального жанра, призер шоу «Я могу» на первом канале, обладатель рекорда России «пролаз в предмет диаметром 26,5 см», факир -Анвар Зорин. Он покажет невероятные трюки: пролезет в теннисную ракетку, бильярдный треугольник и пяльцы для вышивания. И это не все, на что он способен!

Еще одним необычным выступлением порадуют 19-кратная чемпионка России, 6-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы, рекордсменка России и мира по жонглированию гирями, тренер сборной России по жонглированию Оксана Никифор и чемпион России, призер кубка мира, многократный призер чемпионатов России Александр Семёнов. Спортсмены докажут, что гири могу парить в воздухе. Также для всех желающих Оксана проведет мастер-класс. Она поделится своим опытом и знаниями в области жонглирования и обучит технике выполнения сложных элементов.

Уникальное акробатическое шоу покажет коллектив «Jump Performance». В состав коллектива входят неоднократные чемпионы России по джампингу, призеры в соревнованиях по батутному фристайлу, участники международных фестивалей. Акробаты продемонстрируют захватывающие космические номера с акробатическими трюками.

Выступления подарят много новых впечатлений и запомнятся надолго. Участие в фестивале абсолютно бесплатное и доступно любому желающему благодаря Уральской Стали. Регистрация участников в день фестиваля с 8:00 до 9:00, начало в 9:00.