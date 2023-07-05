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7 июля 2023 г.

Отравление в Оренбургском Фитнес-Центре «Лайм Фитнес» — Разбираемся в Причинах

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Редакция Орен.Ру
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Как оказалось, неисправность оборудования по очистке и обеззараживанию воды может стать причиной отравления, как это произошло в оренбургском фитнес-центре «Лайм фитнес». Такие сведения были предоставлены Управлением МВД России по Оренбургской области.

Полиция Оренбурга получила сообщение о инциденте в фитнес-центре в понедельник, 3 июля, от городской больницы. В результате инцидента один человек был госпитализирован. По последним данным от министерства здравоохранения, этот пациент уже выписан.

По первым данным, причиной инцидента стал сбой в системе очистки и обеззараживания воды в бассейне центра, что привело к отравлению парами химических веществ. Дело теперь передано следственным органам для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В связи с этим инцидентом Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области проанализировали пробы воздуха и воды бассейна, и обнаружили в воде повышенное содержание остаточного хлора, что является нарушением санитарных норм.

Как результат, бассейн фитнес-центра будет закрыт до окончания судебного разбирательства. По окончании расследования, будет принято решение о дальнейшей судьбе объекта.

Важно отметить, что ежегодная стоимость членства в фитнес-клубе составляет около 30 тысяч рублей, а полугодовая — 24 тысячи рублей. Центр «Лайм Фитнес» также активно посещают дети и подростки.

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