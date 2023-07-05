«Выжившие» завоевывают Оренбург: За кулисами второго сезона популярного постапокалиптического триллера

Сегодня, на волне жаркого летнего дня, вдоль живописных улиц Оренбурга распространяется энергетика голливудского масштаба. Мыслители и творцы второго сезона зрелищного триллера о постапокалиптическом мире, «Выжившие», вовсю заняты подготовкой к очередным съемкам, превращая город в эпицентр фильмового мира.

Веселая суета вокруг улицы 60 лет Октября и тихого переулка, спрятанного между улицей Гагарина и проездом Майским, свидетельствует о начале съемочного процесса. Съемочная команда усердно трудится над созданием атмосферы погружения, настраивает оборудование и творит образы актеров.

Съемки фильма привели к нам теплое лето и превратили Оренбург в одну из живописных локаций сюжета, наравне с Карелией и Москвой. В нашем регионе уже были запечатлены живописные Саракташ и Соль-Илецк.

По замыслу сценаристов, именно в наших краях главные герои узнают о существовании уникального города, где обнаружен способ пробуждения после смертельной сонной болезни. Герои решают отпустить все свои страхи и надежды, двигаясь вперед к обещающему светлое будущее. Однако сюжет замыкает загадочную загвоздку: после пробуждения человек становится непривычно другим. Любовь искажается, материнские чувства исчезают, и остается вопрос: «К чему это все приведет?». Таинственная интрига остается в воздухе до премьеры сериала.

Министерство культуры региона уже поделилось новостями о прибытии съемочной команды «Выжившие». Не забудьте, что еще есть возможность присоединиться к проекту в качестве статиста. Если вы житель Оренбуржья и хотите стать частью эпизодической роли, то это ваш шанс стать звездой большого экрана.