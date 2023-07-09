Жара до +42 °C: МЧС Оренбуржья объявило штормовое предупреждение

В связи с приближением аномально высоких температур в южных районах Оренбургской области, МЧС Оренбуржья объявило штормовое предупреждение. В течение трех дней, с 09.07.2023 по 11.07.2023, столбик термометра может достигать +40, +42 °C .
Такая жара может нанести серьезный вред здоровью людей, особенно пожилым и хроническим больным. Среди опасностей жары можно выделить следующие:
— Ухудшение кровообращения мозга, что может привести к головокружению, обмороку, инсульту или инфаркту .
— Нарушение водно-солевого баланса, что может вызвать обезвоживание, судороги, почечную недостаточность или тепловой удар .
— Стресс и бессонница, что может снизить иммунитет, нарушить психику и повысить агрессивность .
— Смог и загрязнение воздуха, что может усугубить проблемы с дыхательной системой, аллергию и онкологию .
Чтобы защитить себя от негативных последствий жары, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
— Пить достаточно воды, избегать алкоголя и кофеина .
— Носить легкую и светлую одежду из натуральных тканей, головные уборы и солнцезащитные очки .
— Ограничивать пребывание на солнце в период с 11 до 16 часов, искать тень и прохладу .
— Соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры и не курить в лесах .