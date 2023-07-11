Уральская Сталь готовится отметить День металлурга

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подготовила обширную праздничную программу, посвященную Дню металлурга.

Уральская Сталь – градообразующее предприятие Новотроицка, один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей региона. От его устойчивости зависит благосостояние более трети семей Новотроицка. Жизнь большинства горожан тесно связана с комбинатом. Традиционно День металлурга считается общегородским праздником.

Череду предпраздничных мероприятий уже открыли спортивные программы для работников. С 30 июня в корпоративном спорткомплексе «Металлург» и в стрелковом клубе металлурги соревновались в турнирах по бадминтону, пейнтболу, а в полдень 15 июля на стадионе «Юность» примут участие в спортивно-развлекательной эстафете. Проведены спортпрограммы для пенсионеров комбината и ребят, отдыхающих в лагере «Родник».

Руководители предприятия уже поздравили своих пенсионеров в Совете ветеранов комбината, а также начали чествовать передовиков на сменно-встречных собраниях. Торжественные мероприятия пройдут в актовом зале управления, где приятными подарками металлургам станут выступления артистов и творческих коллективов города. В эти дни корпоративными, городскими и отраслевыми наградами будет отмечено около 300 работников Уральской Стали.

В субботу 15 июля с 16:00 до 18.00 на Молодежной аллее пройдет танцевальное Мини-диско от Уральской Стали и праздничная детская концертно-развлекательная программа с участием продюсерского центра «НОТА». Запланированы МЕГА-игры и мастер-классы.

В этот день кульминационным событием празднования станет поздравление металлургов руководителями области, города и Уральской Стали на стадионе «Металлург». Мероприятие начнется в 19.30 и продолжится концертом звезд российской эстрады. Для новотройчан и гостей города выступят певица Nyusha и группа «Руки Вверх!». В 22.30 программа закончится красочным пиротехническим шоу.