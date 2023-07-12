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12 июля 2023 г.

Массовое Отравление Детей в Орске Возможно Связано с Продукцией Новотроицкого Молокозавода

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Редакция Орен.Ру
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Шокирующая новость из Орска: предполагается, что йогурт, произведённый Новотроицким молокозаводом, стал причиной массового кишечного отравления детей в местных детских учреждениях. Эту информацию подтвердила мэрия города.

На сегодняшний день специалисты Роспотребнадзора работают над ситуацией, проводя ряд противоэпидемических мероприятий и забирая образцы для лабораторных анализов.

Пока идет проверка, продукция молокозавода временно отозвана из продажи и его деятельность приостановлена. Жителям региона настоятельно рекомендуется избегать употребления продуктов этого завода от 11 июля, а образовательным учреждениям посоветовано обратиться к другим поставщикам.

Серьезность ситуации подчеркивает тот факт, что бригады скорой помощи выезжали на вызовы к малышам в возрасте от 3 до 6 лет 36 раз. У всех детей замечены схожие симптомы кишечного отравления, и все они являются воспитанниками различных детских садов города.

«Восьмеро детей были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. Все пострадавшие находятся под наблюдением медицинских специалистов», — уточняет официальное сообщение.

Роспотребнадзор, который предупредил о распространении инфекции, ведет эпидемиологическое расследование. Глава ведомства, Анна Попова, лично контролирует эту ситуацию.

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