Массовое Отравление Детей в Орске Возможно Связано с Продукцией Новотроицкого Молокозавода

Шокирующая новость из Орска: предполагается, что йогурт, произведённый Новотроицким молокозаводом, стал причиной массового кишечного отравления детей в местных детских учреждениях. Эту информацию подтвердила мэрия города.

На сегодняшний день специалисты Роспотребнадзора работают над ситуацией, проводя ряд противоэпидемических мероприятий и забирая образцы для лабораторных анализов.

Пока идет проверка, продукция молокозавода временно отозвана из продажи и его деятельность приостановлена. Жителям региона настоятельно рекомендуется избегать употребления продуктов этого завода от 11 июля, а образовательным учреждениям посоветовано обратиться к другим поставщикам.

Серьезность ситуации подчеркивает тот факт, что бригады скорой помощи выезжали на вызовы к малышам в возрасте от 3 до 6 лет 36 раз. У всех детей замечены схожие симптомы кишечного отравления, и все они являются воспитанниками различных детских садов города.

«Восьмеро детей были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. Все пострадавшие находятся под наблюдением медицинских специалистов», — уточняет официальное сообщение.

Роспотребнадзор, который предупредил о распространении инфекции, ведет эпидемиологическое расследование. Глава ведомства, Анна Попова, лично контролирует эту ситуацию.