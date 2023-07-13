В Оренбурге перекроют часть трассы Р-239 на время Всероссийских соревнований по велосипедному спорту

В Оренбурге на время Всероссийских соревнований по велосипедному спорту будет перекрыта часть федеральной трассы Р-239. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Ограничения будут действовать два дня: 13 и 14 июля. В первый день будет перекрыт обход Оренбурга с 10 до 14 часов, на второй день – до 15 часов. Ограничения коснутся участка с 33 по 46 километр.

Водителей просят учитывать данный факт и выбирать пути объезда по Беляевскому шоссе и улице Донгузской.

Соревнования по велосипедному спорту пройдут в Оренбурге 13 и 14 июля. В них примут участие более 100 спортсменов из разных регионов.

Ожидается, что соревнования привлекут большое количество зрителей. В связи с этим на трассе будут установлены ограждения и установлены ограничения движения.