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15 июля 2023 г.

Молодая семейная пара из Оренбуржья чудом избежала смерти в ДТП в Дагестане

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Редакция Орен.Ру
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Как произошло ДТП

Супруги ехали на своей машине, на участке дороги, ведущей к селу Маза, неподготовленная машина улетела в обрыв. Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, причиной ДТП стало отсутствие связи. Супруги не смогли вызвать спасателей сразу, поэтому несколько часов были вынуждены ждать помощи на месте аварии.

Спасатели

Спасатели прибыли на место аварии через несколько часов. Сначала за туристами отправили трактор, но он застрял. Следом выехал второй трактор, который смог вытащить машину из обрыва. Чтобы достать автомобиль, спасателям пришлось создать импровизированную дорогу из песка и камней.

Последствия аварии

Машина осталась цела, а супруги отделались лёгким испугом. Они получили незначительные травмы, но не нуждались в госпитализации. Супруги были очень благодарны спасателям за помощь.

Предупреждение

Это ДТП служит напоминанием о том, что важно быть осторожными на дороге, особенно в незнакомой местности. Перед поездкой в Дагестан следует проверить машину и убедиться в наличии связи. Также важно иметь при себе аптечку первой помощи.

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