Двух детей в тяжелом состоянии доставили в Санкт-Петербург на лечение

16-летняя девочка и мальчик были доставлены в Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет бортом МЧС. Девочка страдает системной красной волчанкой и другими серьезными нарушениями, у мальчика – кардиомиопатия. Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии, но медики надеются спасти им жизнь.

Пациентка проходит лечение с 2020 года, сначала ею занимались орские врачи, затем – оренбургские. Больше месяца наши медики сражаются за жизнь ребенка.

Врачи из Оренбурга предварительно провели телемедицинскую консультацию с педиатрическим университетом. Ректор вуза Дмитрий Иванов распорядился подготовиться к приему и обеспечить транспортировку пациентки.

На эвакуацию больных потребовалось менее часа. До аэропорта детей доставили на скорой помощи.