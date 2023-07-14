Уральская Сталь отмечена за развитие персонала

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) признана победителем XX Всероссийского отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Развитие персонала». Мероприятие проводится Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса России и Центрального Совета ГМПР при поддержке Минпроторга России.

Победа Уральской Стали в данной номинации определена качественно выстроенной системой профессиональной подготовки на комбинате, начиная от взаимодействия с базовыми учебными заведениями до реализации программ, нацеленных на развитие профессиональных знаний, умений и навыков на базе учебного центра предприятия, вовлечение в участие в Фабрике идей, в конкурсах профмастерства, научно-технических конференциях молодых работников. Значимым элементом кадровой политики является система поощрений. За ответственный, добросовестный труд и инициативность работников награждают к профессиональному празднику, при подведении итогов года, к юбилеям подразделений.

«Традиционно мы заботимся о совершенствовании работы по развитию кадрового потенциала комбината. Действующие программы способствуют росту профессионализма работников, их вовлеченности и заинтересованности, повышению престижа профессии. В ходе работы с персоналом на комбинате выявляются и поддерживаются наиболее перспективные, активные, сотрудники, умеющие не только эффективно решать поставленные задачи, но и проявлять инициативу, предлагать свои идеи и воплощать их. Приятно, что наши усилия в развитии этих направлений оценены на всероссийском уровне», – отметил и.о. управляющего директора Уральской Стали Александр Бедринов.