Уральская Сталь присоединилась к Межрегиональному партнерству по развитию Арктики

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подписала соглашение о сотрудничестве с Межрегиональным научно-технологическим, деловым и образовательным партнерством «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (МРПА).

Соглашение о сотрудничестве подписано исполняющим обязанности управляющего директора Уральской Стали Александром Бедриновым, и руководителем МРПА, Членом Совета при Главе Республики Саха (Якутия) по благополучию и устойчивому развитию Тамарой Мордасовой.

Основным направлением партнерства является продвижение новотроицкого проката из марок сталей:

традиционных, улучшенных и экономнолегированных мостовых сталей;

атмосферостойкой мостовой стали 14ХГНДЦ и улучшенной атмосферостойкой стали 06ГН3МД, пригодной для эксплуатации в приморских зонах в неокрашенном состоянии;

строительных марок стали, в том числе хладостойких и огнестойких марок;

криогенных марок стали 0Н6 и уникальной разработки – 0Н6ДМБ, предназначенных для изготовления резервуаров для сжиженного природного газа и криогенных аппаратов;

судосталь для судостроительных верфей и судоремонтных заводов;

продвижение биметаллического проката, пригодного для изготовления ледового пояса ледоколов.

«Российская Арктика в настоящее время – территория опережающего развития. Наша страна, регионы арктической зоны заинтересованы в развитии и уникальных продуктах высокотехнологических производств. Одним из таких современных предприятий является Уральская Сталь. Его металлургическая продукция весьма разнообразна и известна своим высоким качеством. Особую значимость имеет сегодня сталь в хладостойком исполнении. Эта уникальная продукция Уральской Сталь очень важна и необходима для возведения объектов транспортной и иной инфраструктуры в регионах Арктической зоны Российской Федерации», – отметила Тамара Мордасова.

Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации является одним из приоритетных направлений государственной политики. С этой целью в феврале 2020 года была организована единая масштабная общественная платформа в формате

Межрегионального научно-технологического, делового и образовательного партнерства. За два года его работы многие актуальные вопросы Арктической Зоны РФ находят и продолжают находить эффективные решения. В наблюдательный совет МРПА входят члены Совета Федерации, Государственной Думы, Российской Академии Наук, представители руководства арктических субъектов РФ на уровне заместителей глав республик, вице премьеров и ключевых заместителей губернаторов. В профессиональный экспертный совет – руководители ряда региональных министерств и ведомств, ключевых научных и образовательных организаций, руководители и средних компаний, обладающих значительным потенциалом для практической реализации проектов на территории Арктики.

В марте 2023 года Уральская Сталь первой из металлургических предприятий выступила партнером Круглого стола VIII Международной конференции «Арктика: устойчивое развитие». Членов форума заинтересовали возможности использования новотроицкой судостали для строительства ледоколов. Как было заявлено на конференции, в этом направлении существует дефицит качественного специализированного металла, а Уральская Сталь имеет богатый опыт его производства.

«На данный момент специалистами комбината проводятся активные исследования в области развития материалов для арктической инфраструктуры. В целом Уральской Сталью освоено производство более 100 марок стали. Комбинат выпускает порядка 1 млн тонн в год проката повышенных качественных характеристик толщиной 8-50 мм, шириной 1500-2500 мм, длиной 4500-12200 мм. Создание единого холдинга с Загорским трубным заводом дало возможность предложить мостовой индустрии новую продукцию – трубы и шпунты из мостостали, в том числе для регионов Крайнего Севера и Арктики», – отметил и.о. управляющего директора Уральской Стали Александр Бедринов.

Сотрудничество в рамках МРПА открывает для Уральской Стали перспективы расширения рынка сбыта, позволит напрямую «из первых рук» получать информацию о потребности в сталях для Арктического региона, предлагать свои уже освоенные марки стали проектным организациям, в тесном сотрудничестве с ведущими исследовательскими институтами РФ разрабатывать новые марки для применения в условиях Арктической зоны.