Уральская Сталь с размахом отметила День металлурга

Металлурги Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) с размахом отметили свой профессиональный праздник. В течение праздничной недели корпоративными, отраслевыми и ведомственными наградами отмечены порядка 300 работников. Кульминационное торжество на городском стадионе собрало более 10 тысяч человек.

Руководители региона, управляющей компании и комбината поздравили металлургов с праздником и вручили награды передовикам Уральской Стали.

«Новотроицк — город металлургов. Каждая семья здесь так или иначе связана с профессией. Сотни трудовых династий строили будущее металлургического комбината, города. Благодаря их труду сегодня «Уральская Сталь» развивающееся, конкурентоспособное предприятие. Комбинат традиционно является одним из крупнейших налогоплательщиков Оренбургской области. Совместно мы реализуем ряд важных инфраструктурных проектов. Строим и модернизируем социальные объекты, ремонтируем дороги. Нет сомнений, что все планы и задачи предприятия будут реализованы», – отметил губернатор региона Денис Паслер.

«Уральская Сталь – это прежде всего люди, которых мы ценим. Нет ни одной семьи в Новотроицке, которая бы ни была связана с комбинатом. И мы чувствуем свою ответственность. Мы сконцентрировались на трех основных направлениях – повышаем производительность действующего производства, улучшаем рабочие места и запускаем новые проекты. Мы уже вернули в город промышленное строительство. Сегодня с губернатором региона достигнута договоренность вернуть и жилищное строительство. Давайте вместе менять Новотроицк к лучшему, а Уральская Сталь всегда поддержит начинания на благо города», – подчеркнул генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

Уральская Сталь – это прежде всего люди, которых мы ценим. Нет ни одной семьи в Новотроицке, которая бы ни была связана с комбинатом. И мы чувствуем свою ответственность. Мы сконцентрировались на трех основных направлениях – повышаем производительность действующего производства, улучшаем рабочие места от запускаем новые проекты. Мы уже вернули в город промышленное строительство. Сегодня с правительством региона достигнута договоренность вернуть и жилищное строительство. Давайте вместе менять Новотроицк к лучшему, а Уральская Сталь всегда поддержит начинания на благо города», – подчеркнул генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

«Металлург – не просто профессия. Это особая ответственность за выпускаемую продукцию. Наше непростое производство требует высочайшей надежности и безопасности. Поэтому в наших цехах, подразделениях работают настоящие труженники-профессионалы, которым всем под силу», – отметил исполняющий обязанности управляющего директора Уральской Стали Александр Бедринов.

Звания «Почётный металлург» удостоены: мастер центра технического обслуживания и ремонта оборудования агломерационного цеха Алексей Антонов, начальник отдела управления технического сопровождения производства Дмитрий Лазарев, бригадир доменного цеха Наталья Сакович, ведущий специалист ремонтно-механического управления Сергей Самарцев, вальцовщик стана горячей прокатки листопрокатного цеха №1 Андрей Смирнов и сталевар электропечи электросталеплавильного цеха Артем Шахназаров.

12 передовиков Уральской Стали отмечены Почетными грамотами Минпромторга РФ, 11 работникам областные награды вручил губернатор региона Денис Паслер, пятерым – глава Новотроицка Денис Меньшиков.

Праздничным подарком для металлургов, новотройчан и гостей города стало выступление звезд российской эстрады. Своими хитами их порадовали певица Nyusha и группа «Руки Вверх!». Программа закончилась красочным пиротехническим шоу.